Noapte de foc pentru salvamontiști: 13 persoane recuperate de pe munte în ultimele 24 de ore

Zi plină pentru echipele de intervenție în masivele montane. Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat o succesiune de 12 apeluri de urgență în ultimele 24 de ore, salvatorii montani fiind solicitați să intervină contracronometru pentru recuperarea mai multor turiști aflați în dificultate.
Sinaia, Brașov și Maramureș, în topul zonelor cu probleme
Cele mai multe solicitări au vizat masivul Bucegi, unde echipa Salvamont Sinaia a fost chemată să intervină în trei cazuri distincte. Probleme au fost și în alte zone intens circulate din țară: salvatorii din Municipiul Brașov și cei din Maramureș au gestionat câte două urgențe. De asemenea, echipele din Bacău, Gorj, Neamț, Vrancea și Sălaj au bifat și ele câte o misiune de salvare în masiv.
Cinci răniți au ajuns pe mâna medicilor, inclusiv cu elicopterul
Bilanțul final arată că intervențiile contracronometru au dus la salvarea a 13 persoane. Pentru cinci dintre acestea, problemele de pe traseu au necesitat îngrijiri medicale imediate. Astfel, patru turiști au fost preluați de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), SMURD sau Salvamont și transportați la unitățile spitalicești terestre. O a cincea victimă, aflată într-o situație mai gravă sau într-o zonă greu accesibilă, a fost extrasă cu ajutorul unui elicopter SMURD și transportată de urgență la spital.
Apel la responsabilitate: „Pe munte nu ești niciodată singur”
În urma acestui val de incidente, reprezentanții Salvamont România au lansat un nou apel la prudență și responsabilitate pe rețelele de socializare, invitând publicul să susțină campaniile de prevenire a accidentelor alpine.
Salvatorii montani reamintesc că Salvamont este singura structură abilitată legal în țara noastră să intervină și să acorde primul ajutor în astfel de situații critice. „Suntem prietenii celor care iubesc muntele și vom rămâne întotdeauna partenerul de nădejde al celor care au nevoie de ajutor, speranță și siguranță”, au transmis aceștia în mesajul lor de avertizare.