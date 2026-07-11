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Tânăr de 25 de ani, mort într-un grav accident rutier, în Timiș. Mașina s-a răsturnat într-o curbă

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 10:00

Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața sâmbătă dimineață, după ce a pierdut controlul autoturismului pe un drum județean din Timiș, iar mașina s-a răsturnat în afara carosabilului. Victima a fost descarcerată de pompieri, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Un grav accident rutier s-a produs în zona localității Clopodia, județul Timiș, unde un tânăr în vârstă de 25 de ani a murit după ce autoturismul pe care îl conducea s-a răsturnat.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, accidentul a avut loc pe DJ 588, în timp ce șoferul circula dinspre localitatea Ferendia către Clopodia. Ajuns într-o curbă la dreapta, acesta a pierdut controlul direcției, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat.

„Un tânăr de 25 de ani a condus un autoturism pe DJ588 dinspre localitatea Ferendia înspre localitatea Clopodia, iar la o curbă spre dreapta a ieşit în decor răsturnându-se. În urma coliziunii, din nefericire, a fost declarat decesul tânărului de 25 de ani”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

La locul accidentului au intervenit echipaje de pompieri, care au descarcerat victima din autoturismul răsturnat. Din păcate, în ciuda intervenției echipajelor de salvare, tânărul a fost declarat decedat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

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