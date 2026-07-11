Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Tânăr de 25 de ani, mort într-un grav accident rutier, în Timiș. Mașina s-a răsturnat într-o curbă
Poliție
Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața sâmbătă dimineață, după ce a pierdut controlul autoturismului pe un drum județean din Timiș, iar mașina s-a răsturnat în afara carosabilului. Victima a fost descarcerată de pompieri, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
Citește și
- 11:35Accident pe drumul spre mare! Doi copii, răniți după impactul dintre trei mașini: coloană de 7 kilometri
- 10:47Noapte de foc pentru salvamontiști: 13 persoane recuperate de pe munte în ultimele 24 de ore
- 10:14Scandalul azilelor din Bihor. Scrisori deschise către Nicușor Dan: ONG-urile solicită schimbarea legislației
- 09:54Vremea pe litoral, 11 iulie: apa mării are 24-25 de grade. Recomandările salvamarilor pentru turiști
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News