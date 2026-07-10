Avocatul Ioan Georgescu: Legat de abuzul închipuit de dl Dănileț - fost judecător

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 16:06

Afirmația fostului judecător Cristi Danileț nu este doar excesivă, ci profund eronată din punct de vedere juridic, în special prin calificarea conduitei Curții de Apel București drept „abuz”. O asemenea acuzație, formulată de un fost magistrat, este cu atât mai gravă cu cât pornește de la o confuzie juridică elementară și impardonabilă între trei momente distincte: adoptarea măsurii de către organul colegial, redactarea înscrisului care o consemnează și comunicarea actului către destinatar.

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