Bărbat din Capitală, arestat pentru trafic de persoane: a exploatat sexual o tânără timp de 10 ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 13:59

Un bărbat de 39 de ani din Bucureşti a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de persoane şi proxenetism în formă continuată. Anchetatorii spun că acesta a exploatat sexual, timp de un deceniu, o tânără racolată prin metoda „Loverboy”, victima fiind dusă în Marea Britanie, Belgia, Scoţia, Elveţia, dar şi în România.

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