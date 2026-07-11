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Vremea pe litoral, 11 iulie: apa mării are 24-25 de grade. Recomandările salvamarilor pentru turiști
Plajă Eforie Nord
Salvamarii din Eforie Nord anunță condiții ideale pentru o zi petrecută la mare. Sâmbătă, temperatura aerului va ajunge la 28 de grade Celsius, iar apa mării are între 24 și 25 de grade. Turiștii sunt sfătuiți însă să țină cont de câteva recomandări.
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