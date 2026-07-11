Scandalul azilelor din Bihor. Scrisori deschise către Nicușor Dan: ONG-urile solicită schimbarea legislației

Publicat 11 iul. 2026, 10:14 Actualizat 11 iul. 2026, 10:30 Sursă Realitatea PLUS

Scandalul azilului din Bihor ia amploare! Mai multe organizații sociale au cerut schimbarea legislației și a sistemului de protecție pentru persoanele vulnerabile, după ce au trimis scrisori deschise președintelui Nicușor Dan. În ceea ce îl privește pe Viorel Pașca, magistrații vor decide luni dacă acesta va fi arestat preventiv pentru 30 de zile. În același timp, în fața procurorilor ar putea ajunge și Ilie Bolojan, al cărui nume apare în mai multe documente.

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