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Scandalul azilelor din Bihor. Scrisori deschise către Nicușor Dan: ONG-urile solicită schimbarea legislației

Viorel Pașca. Sursa foto: Inquam Photos /George Călin

Viorel Pașca. Sursa foto: Inquam Photos /George Călin

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 iul. 2026, 10:14
Actualizat11 iul. 2026, 10:30
SursăRealitatea PLUS

Scandalul azilului din Bihor ia amploare! Mai multe organizații sociale au cerut schimbarea legislației și a sistemului de protecție pentru persoanele vulnerabile, după ce au trimis scrisori deschise președintelui Nicușor Dan. În ceea ce îl privește pe Viorel Pașca, magistrații vor decide luni dacă acesta va fi arestat preventiv pentru 30 de zile. În același timp, în fața procurorilor ar putea ajunge și Ilie Bolojan, al cărui nume apare în mai multe documente.

Au apărut reacții ferme în urma scandalului azilelor ilegale deținute de Viorel Pașca. Mai multe organizații neguvernamentale (ONG-uri) care se ocupă cu servicii sociale au trimis scrisori deschise către președintele Nicușor Dan, în care i-au cerut să fie mai implicat în problema instituțiilor statului, care - în cazul situației de la Bihor - nu au fost capabile să intervină și mai ales, nu au fost capabile să găsească alternative, astfel încât acele persoane vulnerabile să nu aibă de suferit. De altfel, organizațiile susțin că acelor oameni li s-au încălcat drepturi fundamentale.

ONG-urile cer reguli mult mai stricte și controale mai eficiente, dar mai ales, cer o colaborare mai bună între instituțiile statului, astfel încât evenimente dramatice ca cel de la Bihor să nu se mai repete niciodată.

În ceea ce îl privește pe Viorel Pașca, magistrații vor decide luni dacă acesta va fi anchetat în continuare sub măsura controlului judiciar sau dacă va ajunge după gratii pentru 30 de zile.

Ar putea ajunge în fața procurorilor și premierul interimar, Ilie Bolojan, deși acesta susține că nu a avut niciodată legătură cu asociația Dumbrava sau cu Viorel Pașca. Numele lui apare în mai multe documente din perioada în care era președinte al Consiliului Județean Bihor.

Într-un raport din anul 2021, Ilie Bolojan susținea că a avut o colaborare bună cu mai multe unități finanțatoare din Bihor, printre care și unitatea socială Dumbrava, adică asociația pe care Viorel Pașca o deține în continuare în mod ilegal.

Sunt în continuare zile decisive în desfășurarea anchetei. Rămâne de văzut ce se va întâmpla atât cu Viorel Pașca, cât și cu autoritățile implicate în acest scandal.

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