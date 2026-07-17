Bucureștiul intră într-un weekend de foc. Temperaturi de 38 de grade. Duminică va fi cea mai grea zi

Publicat 17 iul. 2026, 18:50 Sursă AccuWeather

Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru un sfârșit de săptămână dominat de temperaturi foarte ridicate și un disconfort termic accentuat. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru Capitală, avertizarea fiind valabilă de vineri, de la ora 12:00, până duminică, la ora 10:00. În tot acest interval, căldura va pune stăpânire pe oraș, iar orele prânzului și ale după-amiezii vor fi cele mai greu de suportat.

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