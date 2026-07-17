Bucureștiul intră într-un weekend de foc. Temperaturi de 38 de grade. Duminică va fi cea mai grea zi

Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru un sfârșit de săptămână dominat de temperaturi foarte ridicate și un disconfort termic accentuat. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru Capitală, avertizarea fiind valabilă de vineri, de la ora 12:00, până duminică, la ora 10:00. În tot acest interval, căldura va pune stăpânire pe oraș, iar orele prânzului și ale după-amiezii vor fi cele mai greu de suportat.
Pe lângă valorile ridicate din termometre, locuitorii Capitalei vor resimți o căldură și mai apăsătoare, iar indicele radiațiilor ultraviolete va atinge un nivel considerat nesănătos în ambele zile ale weekendului.
Sâmbătă, temperaturi resimțite de până la 38 de grade
Potrivit prognozei AccuWeather, sâmbătă, 18 iulie, temperatura maximă va ajunge la 35 de grade Celsius.
Cu toate acestea, căldura resimțită va urca până la aproximativ 38 de grade Celsius, în timp ce în zonele umbrite temperatura percepută va fi în jurul valorii de 34 de grade.
Pe timpul nopții, mercurul din termometre va coborî până în jurul valorii de 20 de grade Celsius.
Prognoza indică și posibilitatea apariției unor înnorări temporare și a unor furtuni de scurtă durată în anumite cartiere ale Capitalei. Aceste episoade nu vor aduce însă o răcorire semnificativă, iar atmosfera va rămâne caldă și apăsătoare.
Duminică vine adevărata probă de foc
Dacă sâmbătă îi obișnuiește pe bucureșteni cu temperaturi ridicate, duminica ridică și mai mult ștacheta.
Meteorologii AccuWeather estimează că temperatura maximă va ajunge la 36 de grade Celsius, însă organismul va resimți o căldură apropiată de 38 de grade. Nici la umbră situația nu va fi mult diferită, unde senzația termică va rămâne în jurul valorii de 34 de grade.
Aceste valori vor transforma orele amiezii într-o perioadă dificilă pentru cei care petrec mult timp în aer liber, iar disconfortul va fi accentuat de asfaltul încins și de clădirile care acumulează căldură pe parcursul zilei.
Radiațiile ultraviolete ating un nivel considerat nesănătos
Pe lângă temperaturile ridicate, prognoza indică și un indice al radiațiilor ultraviolete de 9 atât sâmbătă, cât și duminică.
Un astfel de nivel este încadrat în categoria nesănătoasă și presupune un risc crescut pentru persoanele care stau mult timp în bătaia directă a soarelui, în special în intervalul orelor de prânz.
Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite în exterior în orele cu radiații maxime, folosirea hainelor deschise la culoare, hidratarea corespunzătoare și utilizarea produselor cu factor de protecție solară atunci când deplasările nu pot fi amânate.