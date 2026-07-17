Alertă de la ANM. Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone din țară -HARTĂ

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 10:19

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă vineri, 17 iulie, între orele 12:00 și 21:00, pentru mai multe regiuni din România.

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