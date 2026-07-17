Cod galben în București. Weekend de foc cu temperaturi de 36 de grade și nopți tropicale

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iul. 2026, 11:14

Bucureștiul intră sub o alertă de caniculă extremă și disconfort termic accentuat în acest weekend. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben valabil începând de vineri, 17 iulie, ora 12:00, care va aduce temperaturi ce vor atinge 36 de grade la umbră, nopți în care aerul va rămâne irespirabil și furtuni de scurtă durată spre seară.

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