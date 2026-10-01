Val de aer rece peste România la început de octombrie 2026. Temperaturile coboară până la -4 grade Celsius

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 22:32

Primele zile din octombrie 2026 aduc o schimbare importantă a vremii în România. Temperaturile scad în mai multe regiuni ale țării, iar nopțile și diminețile vor deveni deosebit de reci. În zonele depresionare din estul Transilvaniei, mercurul din termometre poate coborî până la -4 grade Celsius.

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