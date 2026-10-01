Val de aer rece peste România la început de octombrie 2026. Temperaturile coboară până la -4 grade Celsius

Primele zile din octombrie 2026 aduc o schimbare importantă a vremii în România. Temperaturile scad în mai multe regiuni ale țării, iar nopțile și diminețile vor deveni deosebit de reci. În zonele depresionare din estul Transilvaniei, mercurul din termometre poate coborî până la -4 grade Celsius.
Răcirea se va resimți în special în regiunile intracarpatice, unde valorile nocturne vor fi mult mai scăzute față de cele obișnuite pentru această perioadă.
Temperaturile scad până la -4 grade în România
În intervalul 1 octombrie, ora 21:00 - 2 octombrie, ora 09:00, vremea va fi predominant senină în cea mai mare parte a țării, însă în sud-est vor exista perioade cu înnorări.
În Dobrogea sunt posibile ploi slabe, cantitățile de apă urmând să fie reduse, de aproximativ 1-2 litri pe metru pătrat.
Vântul va avea unele intensificări în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele pot ajunge la 40-50 km/h.
Cele mai scăzute valori termice sunt prognozate în regiunile intracarpatice. La Miercurea Ciuc, temperaturile nocturne pot ajunge la -4 grade Celsius. În zonele favorabile sunt posibile bruma și ceața slabă în orele dimineții.
Cum va fi vremea între 2 și 3 octombrie
În intervalul 2 octombrie, ora 09:00 - 3 octombrie, ora 09:00, vremea va rămâne în general frumoasă și predominant însorită.
Pe alocuri, cerul va fi variabil, însă temperaturile vor avea valori mai ridicate în timpul zilei. Maximele se vor situa între 16 și 24 de grade Celsius.
Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în localități din Banat și Crișana.
Noaptea va fi însă rece în continuare. Minimele vor fi cuprinse între -4 și 13 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Dobrogea.
Vreme însorită în București la început de octombrie
Capitala va avea parte de o primă săptămână de octombrie predominant frumoasă, cu perioade însorite și temperaturi plăcute în timpul zilei.
În București, maximele se vor situa în jurul valorilor de 22-24 de grade Celsius, în timp ce nopțile vor fi considerabil mai reci, cu temperaturi minime cuprinse între 6 și 11 grade Celsius.
Vineri și sâmbătă sunt prognozate intervale cu nori și soare. Vineri, temperatura maximă poate ajunge la aproximativ 21 de grade, în timp ce sâmbătă sunt prognozate valori de până la 23 de grade Celsius.
Temperaturile scad și în zona montană
Regiunile montane și depresionare vor resimți cel mai puternic răcirea de la începutul lunii.
La Brașov, temperaturile maxime din prima săptămână a lunii octombrie sunt estimate la 16-18 grade Celsius, în timp ce valorile minime vor coborî până la 3-7 grade Celsius.
Astfel, începutul lunii octombrie vine cu o diferență semnificativă între temperaturile din timpul zilei și cele nocturne, iar diminețile reci și apariția brumei vor deveni fenomene tot mai frecvente în zonele depresionare din centrul țării.