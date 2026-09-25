Când ar putea veni prima ninsoare în București. Data indicată de AccuWeather pentru primii fulgi

Prima ninsoare din București ar putea veni în luna noiembrie, potrivit prognozei pe termen lung publicate de AccuWeather. Estimările actuale indică data de 18 noiembrie pentru apariția primilor fulgi în Capitală, într-o perioadă în care temperaturile vor scădea accentuat, iar minimele nocturne vor coborî până la -2 grade Celsius în zilele următoare.
Prognoza este una pe termen lung și se poate modifica pe măsură ce ne apropiem de luna noiembrie. Primele semne de iarnă și-au făcut însă deja apariția în România, iar la munte a nins încă din septembrie.
Prima ninsoare în București ar putea veni pe 18 noiembrie
Potrivit estimărilor AccuWeather, primii fulgi ar putea apărea în Capitală pe 18 noiembrie 2026. Pentru această perioadă sunt prognozate temperaturi maxime de aproximativ 8 grade Celsius, iar nopțile vor deveni din ce în ce mai reci. În prognoza actualizată, temperaturile minime ajung la 0 grade pe 18 noiembrie și coboară până la -2 grade în nopțile de 19 și 20 noiembrie. După acest episod, valorile nocturne ar urma să crească ușor, însă vremea va rămâne rece pentru restul lunii.
Primele semne ale sezonului rece au apărut deja în zonele montane. La Bâlea Lac a fost înregistrată deja prima ninsoare, iar stratul de zăpadă a ajuns la 10 centimetri, drumarii fiind nevoiți să intervină cu utilajele de deszăpezire.
Cum va fi vremea în București în noiembrie
Noiembrie se anunță o lună rece și cu multe zile în care norii vor domina cerul. Temperaturile maxime prognozate pentru București nu ar urma să depășească 17 grade Celsius, iar răcirea va deveni mai pronunțată în a doua jumătate a lunii. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în jurul datei de 19 noiembrie, când minima ar putea ajunge la -2 grade Celsius. Aceeași temperatură este prognozată și pentru noaptea următoare, în timp ce maximele din timpul zilei se vor situa în jurul valorii de 8 grade.
Mai multe zile cu ploi în ultima lună de toamnă
Pe lângă răcirea vremii, luna noiembrie ar urma să aducă și mai multe episoade de precipitații. Potrivit prognozei pe termen lung, ploile sunt estimate pentru 2, 4, 12, 15, 29 și 30 noiembrie. Soarele își va face apariția doar în anumite intervale, iar în restul lunii vremea va fi predominant noroasă. Spre jumătatea lunii, scăderea temperaturilor ar putea aduce și primul episod cu precipitații de iarnă în București. Prognozele făcute cu mai multe săptămâni înainte oferă însă doar o estimare asupra evoluției vremii. Data primei ninsori, temperaturile și tipul precipitațiilor se pot modifica pe măsură ce intervalul prognozat se apropie.