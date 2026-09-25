Când ar putea veni prima ninsoare în București. Data indicată de AccuWeather pentru primii fulgi

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 sept. 2026, 12:39

Prima ninsoare din București ar putea veni în luna noiembrie, potrivit prognozei pe termen lung publicate de AccuWeather. Estimările actuale indică data de 18 noiembrie pentru apariția primilor fulgi în Capitală, într-o perioadă în care temperaturile vor scădea accentuat, iar minimele nocturne vor coborî până la -2 grade Celsius în zilele următoare.

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