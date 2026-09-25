ANM, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în octombrie

Vremea va fi apropiată de normal la sfârșitul lunii septembrie și în primele zile din octombrie, însă temperaturile vor crește ulterior și se vor situa peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, vremea mai caldă decât normalul se va menține până spre sfârșitul lunii octombrie.
Cum va fi vremea în perioada 28 septembrie – 5 octombrie
În săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului.
În vestul României, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât în mod obișnuit, în timp ce în est și, mai ales, în sud-est, temperaturile vor fi ușor mai scăzute.
În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în vest, nord-vest, centru și sud-vest. În schimb, în sud-est sunt prognozate cantități de precipitații peste valorile normale. În restul țării, regimul pluviometric va fi apropiat de normal.
Temperaturi ușor mai ridicate între 5 și 12 octombrie
În intervalul 5 – 12 octombrie, vremea va începe să se încălzească. Temperaturile medii vor fi, în general, ușor mai ridicate decât normele climatologice, cu cele mai mari abateri pozitive în vest și nord-vest.
În est și sud-est, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.
Precipitațiile vor fi, în cea mai mare parte a țării, apropiate de normal. Regiunile vestice, nord-vestice și centrale vor avea însă o tendință ușor deficitară din punct de vedere pluviometric.
Vreme mai caldă în toată țara între 12 și 19 octombrie
Pentru perioada 12 – 19 octombrie, meteorologii estimează temperaturi peste mediile climatologice în întreaga țară.
Cele mai mari abateri pozitive sunt prognozate în vest și nord-vest, unde vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru mijlocul lunii octombrie.
Regimul precipitațiilor va fi, în general, apropiat de normal. Există însă o ușoară tendință de deficit pluviometric în regiunile centrale, sudice și estice.
Temperaturile se mențin peste normal în perioada 19 – 26 octombrie
În ultima săptămână inclusă în prognoză, 19 – 26 octombrie, temperaturile se vor menține ușor peste mediile climatologice în toate regiunile țării.
În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt estimate să se încadreze în limitele normale pentru această perioadă în întreaga Românie.
Cum arată tendința meteo pentru octombrie
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni indică o tendință de încălzire în luna octombrie, după un început de perioadă cu temperaturi apropiate de normal. În a doua parte a intervalului analizat, valorile termice sunt estimate să fie peste mediile climatologice la nivelul întregii țări.
În privința precipitațiilor, acestea vor fi în general apropiate de normal, dar sunt posibile perioade cu deficit de precipitații, în special în vestul, nord-vestul și centrul României.