ANM, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în octombrie

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 sept. 2026, 09:02

Vremea va fi apropiată de normal la sfârșitul lunii septembrie și în primele zile din octombrie, însă temperaturile vor crește ulterior și se vor situa peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, vremea mai caldă decât normalul se va menține până spre sfârșitul lunii octombrie.

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