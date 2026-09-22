Iarna pune stăpânire pe șoselele montane. Lapoviță și ninsoare pe Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 12:51

Lapovița și ninsoarea și-au făcut apariția marți și pe Transalpina, în sectorul montan cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului. Temperaturile au scăzut considerabil, însă deocamdată condițiile meteo nu impun restricții suplimentare de circulație.

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