Iarna pune stăpânire pe șoselele montane. Lapoviță și ninsoare pe Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului

Lapovița și ninsoarea și-au făcut apariția marți și pe Transalpina, în sectorul montan cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului. Temperaturile au scăzut considerabil, însă deocamdată condițiile meteo nu impun restricții suplimentare de circulație.
Schimbarea vine în contextul episodului de răcire accentuată, cu lapoviță și ninsoare la munte care afectează România în aceste zile.
Lapoviță și ninsoare pe Transalpina
„În zona montană a DN 67C – Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, temperaturile au scăzut, iar sporadic se înregistrează precipitaţii sub formă de lapoviţă şi, izolat, ninsoare”, a transmis DRDP Craiova.
Programul actual de circulație pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului este între orele 09:00 și 20:00. În acest moment, nu au fost introduse alte restricții. Drumarii le recomandă șoferilor să verifice înainte de plecare starea drumului și condițiile meteorologice, să adapteze viteza și să circule cu atenție în zonele în care carosabilul poate deveni umed sau alunecos. Dacă apar probleme care împiedică deplasarea în siguranță, conducătorilor auto li se recomandă să nu își continue drumul și să solicite ajutor.
Utilajele cu material antiderapant sunt pregătite de intervenție
Echipele SDN Târgu Jiu monitorizează permanent sectorul de drum și efectuează zilnic verificări cu utilaje pregătite pentru intervenție și încărcate cu material antiderapant. Reviziile au loc înainte de deschiderea circulației și ori de câte ori condițiile meteo o impun.
„În acest moment, nu se impun alte restricţii de circulaţie. În funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice, circulaţia poate fi restricţionată temporar, dacă siguranţa participanţilor la trafic o impune. DRDP Craiova recomandă tuturor conducătorilor auto să manifeste prudenţă şi să ţină cont de condiţiile specifice circulaţiei în zona montană”, a transmis instituția.
Ninsoarea și-a făcut apariția marți și pe Transfăgărășan. Deocamdată, nici acolo nu a fost necesară intervenția utilajelor de deszăpezire.