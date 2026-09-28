Advertising
Advertising
Vremea· 2 min citire
Vreme schimbătoare în București în următoarele zile. ANM anunță ploi slabe, vânt și maxime de 23 de grade
Vremea în București
Publicat28 sept. 2026, 13:35
SursăRealitatea PLUS
Vremea se va menține apropiată de normalul perioadei în București în următoarele zile. Temperaturile maxime vor ajunge la 23 de grade, însă sunt așteptate înnorări temporare, ploi slabe și intensificări ale vântului, cu rafale care pot atinge 50 km/h.
Citește și
- 10:54Cod galben de vânt puternic în mai multe zone din țară. ANM anunță rafale de până la 70 km/h - HARTA
- 10:08Bilanț dramatic după vara caniculară din Europa. Zeci de mii de morți și aproape 680.000 de hectare mistuite de incendii
- 13:56Vremea în București se schimbă până miercuri: când sunt posibile ploi și cât de puternic va sufla vântul
- 10:23Cod galben de vânt în șapte județe, luni. ANM anunță rafale de până la 70 km/h și ceață densă în Moldova
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News