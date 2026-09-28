Vreme schimbătoare în București în următoarele zile. ANM anunță ploi slabe, vânt și maxime de 23 de grade

Publicat 28 sept. 2026, 13:35 Sursă Realitatea PLUS

Vremea se va menține apropiată de normalul perioadei în București în următoarele zile. Temperaturile maxime vor ajunge la 23 de grade, însă sunt așteptate înnorări temporare, ploi slabe și intensificări ale vântului, cu rafale care pot atinge 50 km/h.

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