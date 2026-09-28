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Cod galben de vânt puternic în mai multe zone din țară. ANM anunță rafale de până la 70 km/h - HARTA

Vânt puternic ANM

Vânt puternic ANM

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 10:54

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului pentru 10 județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea. Atenționarea este valabilă până la ora 20:00, iar rafalele pot ajunge la 70 km/h.

Avertizarea meteorologilor vizează județele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța. În aceste zone, vântul va avea intensificări, cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. Atenționarea rămâne valabilă pe parcursul zilei de luni, până la ora 20:00.

ANM a mai emis în ultima perioadă avertizări de vânt puternic, cu rafale de până la 70 km/h, pentru mai multe zone din sudul și estul țării.

Informare meteo pentru Moldova, Dobrogea și Muntenia

Pe lângă Codul galben, meteorologii au emis și o informare privind intensificările temporare ale vântului. Sunt vizate jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. În aceste regiuni, rafalele vor avea în general viteze cuprinse între 45 și 55 km/h. Vântul va fi și mai puternic în zona Carpaților de Curbură, unde sunt prognozate rafale de 55-75 km/h.

Informarea meteorologică este valabilă, de asemenea, până la ora 20:00.

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