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Cod galben de vânt puternic în mai multe zone din țară. ANM anunță rafale de până la 70 km/h - HARTA
Vânt puternic ANM
Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului pentru 10 județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea. Atenționarea este valabilă până la ora 20:00, iar rafalele pot ajunge la 70 km/h.
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