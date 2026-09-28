Cod galben de vânt puternic în mai multe zone din țară. ANM anunță rafale de până la 70 km/h - HARTA

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 10:54

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului pentru 10 județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea. Atenționarea este valabilă până la ora 20:00, iar rafalele pot ajunge la 70 km/h.

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