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Vremea· 2 min citire
Cod galben de vânt în șapte județe, luni. ANM anunță rafale de până la 70 km/h și ceață densă în Moldova
Răcire vreme (foto: profimedia)
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt pentru luni, 28 septembrie, în șapte județe. Separat, o informare privind intensificările vântului este valabilă până miercuri, 30 septembrie. Duminică dimineață, ceața densă reduce vizibilitatea în localități din județele Suceava și Neamț, potrivit unei avertizări nowcasting transmise de meteorologi.
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