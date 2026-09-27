Cod galben de vânt în șapte județe, luni. ANM anunță rafale de până la 70 km/h și ceață densă în Moldova

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 10:23

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt pentru luni, 28 septembrie, în șapte județe. Separat, o informare privind intensificările vântului este valabilă până miercuri, 30 septembrie. Duminică dimineață, ceața densă reduce vizibilitatea în localități din județele Suceava și Neamț, potrivit unei avertizări nowcasting transmise de meteorologi.

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