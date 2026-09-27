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Cod galben de vânt în șapte județe, luni. ANM anunță rafale de până la 70 km/h și ceață densă în Moldova

Răcire vreme (foto: profimedia)

Răcire vreme (foto: profimedia)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 10:23

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt pentru luni, 28 septembrie, în șapte județe. Separat, o informare privind intensificările vântului este valabilă până miercuri, 30 septembrie. Duminică dimineață, ceața densă reduce vizibilitatea în localități din județele Suceava și Neamț, potrivit unei avertizări nowcasting transmise de meteorologi.

Cod galben de vânt luni

Atenționarea de Cod galben este valabilă luni, 28 septembrie, între orele 10:00 și 20:00, în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța. În acest interval, vântul va avea intensificări și va atinge viteze de 50–70 km/h, potrivit informării ANM furnizate redacției.

Vânt puternic până miercuri

O informare meteorologică este în vigoare de duminică, 27 septembrie, ora 10:00, până miercuri, 30 septembrie, ora 20:00. Vântul se va intensifica temporar în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general de 45–55 km/h.

În zona Carpaților de Curbură, rafalele vor ajunge la 55–75 km/h. Informarea acoperă o zonă și un interval mai extinse decât atenționarea Cod galben valabilă luni.

Ceață densă în Suceava și Neamț

ANM a emis și o avertizare nowcasting Cod galben de ceață, valabilă duminică până la ora 12:00. În zonele vizate, vizibilitatea în trafic va scădea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

În județul Suceava sunt vizate Vatra Dornei, Broșteni, Frasin, Vama, Șaru Dornei, Frumosu, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Poiana Stampei, Cârlibaba, Coșna și Ciocănești. În județul Neamț, avertizarea vizează localitățile Borca, Poiana Teiului și Farcașa. Avertizările nowcasting se emit pentru fenomene periculoase imediate și au o durată de cel mult șase ore, precizează ANM.

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