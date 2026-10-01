Vremea o ia razna în perioada următoare. Temperaturile urcă până la 26 de grade, după nopți cu îngheț

Publicat 1 oct. 2026, 23:08 Sursă ANM

Administrația Națională de Meteorologie anunță o schimbare treptată a vremii în România, după începutul de octombrie marcat de nopți și dimineți reci. În unele depresiuni, temperaturile au coborât până la valori negative, iar local au fost condiții de ceață și brumă.

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