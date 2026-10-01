Vremea o ia razna în perioada următoare. Temperaturile urcă până la 26 de grade, după nopți cu îngheț
Vremea o ia razna în perioada următoare
Administrația Națională de Meteorologie anunță o schimbare treptată a vremii în România, după începutul de octombrie marcat de nopți și dimineți reci. În unele depresiuni, temperaturile au coborât până la valori negative, iar local au fost condiții de ceață și brumă.
În următoarele zile, temperaturile vor începe însă să crească. Maximele vor ajunge treptat la 25-26 de grade, iar în prima parte a săptămânii viitoare valorile termice vor depăși mediile climatologice specifice perioadei în mare parte din țară.
În același timp, spre finalul intervalului va crește și probabilitatea de ploaie, în special în anumite regiuni.
Vineri, 2 octombrie, temperaturi de până la 24 de grade
În noaptea de joi spre vineri, cerul va fi variabil în sud-estul țării și mai mult senin în rest. Pe litoral sunt posibile izolat ploi slabe, iar vântul va avea intensificări temporare pe litoral și în zona Carpaților de Curbură, unde vitezele vor ajunge la 40-50 km/h.
Temperaturile minime vor fi mai mici decât cele normale pentru această perioadă, mai ales în regiunile intracarpatice. În depresiunile Carpaților Orientali, acestea vor coborî până la -4 grade, în timp ce pe litoral vor ajunge la 14 grade.
Local, în special în zonele depresionare, se vor forma ceață și brumă.
În București, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 10 grade.
Vineri, vremea va fi predominant frumoasă, cu posibilitatea unor ploi slabe, izolat, doar în extremitatea de sud-est a țării.
Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze de 40-50 km/h.
Maximele se vor situa între 16 și 24 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat și Crișana. Noaptea, temperaturile vor coborî din nou până la -4 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor fi aproximativ 13 grade.
Dimineața și noaptea, local, se vor semnala ceață și brumă.
În Capitală, temperaturile vor ajunge la 20-21 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî la 6-9 grade. Vântul va avea unele intensificări pe parcursul zilei.
Sâmbătă, 3 octombrie, soare în cea mai mare parte a țării
Sâmbătă, vremea se va menține frumoasă în cea mai mare parte a României. Dimineața și noaptea vor fi însă răcoroase, iar în zonele depresionare vremea va fi chiar rece.
Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile maxime vor varia între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și Crișana.
În depresiunile din estul Transilvaniei, minimele vor coborî din nou până la -4 grade. Izolat se va forma ceață și va apărea bruma.
La București, temperatura maximă va ajunge la 20-21 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 5 și 8 grade.
Duminică, 4 octombrie, maxime de 26 de grade
Duminică, vremea va rămâne frumoasă, însă diminețile și nopțile vor fi în continuare răcoroase. În depresiuni, temperaturile vor rămâne scăzute.
Pe timpul zilei se va simți însă încălzirea. Maximele vor urca până la 26 de grade în vestul țării, în timp ce cele mai scăzute temperaturi nocturne vor fi în continuare de aproximativ -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali.
Izolat vor apărea ceață și brumă.
În București, maxima va ajunge la 22-23 de grade, iar minima se va situa între 6 și 9 grade.
Luni, 5 octombrie, temperaturi peste normalul perioadei
De luni, schimbarea vremii va deveni mai evidentă. ANM estimează o vreme predominant frumoasă și ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru prima decadă a lunii octombrie în majoritatea regiunilor.
În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 25 de grade. Minimele se vor situa între 5 și 14 grade, cu valori mai scăzute în depresiuni.
Pe suprafețe mici vor exista condiții de ceață.
În Capitală, temperatura maximă va ajunge la 24-25 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 8 și 11 grade.
Marți, 6 octombrie, până la 25 de grade
Marți, vremea va fi în general frumoasă. În mare parte din țară, mai ales în regiunile vestice și sudice, temperaturile diurne vor fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă.
În sud-est vor apărea temporar înnorări, iar pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe.
Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 20 și 25 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 6 și 14 grade.
În București, vremea va fi predominant frumoasă. Maxima se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar minima va fi de 9-11 grade.
Miercuri, 7 octombrie, până la 26 de grade în vest
Și miercuri temperaturile vor rămâne peste cele obișnuite pentru prima decadă a lunii octombrie, mai ales în vestul țării.
Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în sud, unde pe suprafețe mici sunt posibile ploi slabe.
Maximele vor fi, în general, între 20 și 26 de grade, iar minimele se vor situa între 7 și 14 grade.
În a doua parte a nopții, pe alocuri în estul și sud-estul țării, precum și în zonele depresionare, se va forma ceață.
În București, temperaturile vor ajunge la 23-24 de grade în timpul zilei și vor coborî la 9-10 grade noaptea.
Joi, 8 octombrie, cresc șansele de ploaie
Joi, temperaturile vor rămâne peste cele specifice perioadei în majoritatea zonelor din țară, însă probabilitatea de ploaie va crește, în special în sud-est și nord-vest.
Maximele vor fi cuprinse, în general, între 18 și 25 de grade, iar minimele între 6 și 14 grade.
Izolat, dimineața, și local, pe timpul nopții, va apărea ceață în estul și sud-estul țării, precum și în zonele depresionare.
În București, temperaturile se vor menține ușor peste valorile normale pentru această perioadă. Maxima va ajunge la 22-23 de grade, iar minima va fi de 9-10 grade.
Probabilitatea de ploaie va fi redusă în Capitală, însă în timpul nopții vor exista condiții de ceață.
9-12 octombrie, temperaturi peste normal și ploi mai probabile
Pentru intervalul 9-12 octombrie, meteorologii estimează temperaturi peste valorile climatologice specifice perioadei în majoritatea regiunilor.
În același timp, probabilitatea de ploaie va fi în creștere.
Și în București sunt prognozate temperaturi peste normalul perioadei, iar temporar vor fi posibile ploi slabe.
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