Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Unde vine frigul și când cresc din nou temperaturile

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 09:23

România intră într-o perioadă cu temperaturi mai scăzute decât cele normale în estul, sud-estul și centrul țării, însă răcirea nu se va menține pe tot parcursul lunii octombrie. Estimările pentru următoarele patru săptămâni arată că vremea se va încălzi treptat, iar spre finalul intervalului 28 septembrie - 26 octombrie temperaturile vor depăși mediile obișnuite în cea mai mare parte a țării.

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