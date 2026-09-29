Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Unde vine frigul și când cresc din nou temperaturile

România intră într-o perioadă cu temperaturi mai scăzute decât cele normale în estul, sud-estul și centrul țării, însă răcirea nu se va menține pe tot parcursul lunii octombrie. Estimările pentru următoarele patru săptămâni arată că vremea se va încălzi treptat, iar spre finalul intervalului 28 septembrie - 26 octombrie temperaturile vor depăși mediile obișnuite în cea mai mare parte a țării.
28 septembrie - 5 octombrie: temperaturi mai scăzute în est și centru
În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în regiunile estice, sud-estice și centrale. Cele mai pronunțate abateri negative sunt estimate în sud-estul țării. În celelalte regiuni, valorile termice se vor situa în jurul celor normale.
Și precipitațiile vor fi puține. Regimul pluviometric va fi deficitar în întreaga țară, iar lipsa ploilor va fi mai accentuată în vest, nord și centru. Prognoza actualizată vine după ce ANM anunțase anterior o răcire urmată de o creștere treptată a temperaturilor în luna octombrie.
5 - 12 octombrie: vreme mai caldă în vest și sud-vest
În a doua săptămână din octombrie, temperaturile vor începe să crească în anumite regiuni. În vestul și sud-vestul României, mediile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. În sud-est, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul, iar în restul țării vor fi apropiate de valorile obișnuite. Cantitățile de precipitații vor continua să fie ușor deficitare în cea mai mare parte a țării.
12 - 19 octombrie: temperaturile cresc în jumătatea vestică
Procesul de încălzire va continua în săptămâna 12 - 19 octombrie. Temperaturile medii vor fi ușor peste cele normale în jumătatea vestică a României, în timp ce în restul țării se vor menține în jurul mediilor specifice perioadei. În ceea ce privește ploile, situația se va echilibra. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal la nivelul întregii țări.
19 - 26 octombrie: mai cald decât în mod obișnuit în mare parte din țară
Ultima săptămână analizată aduce cele mai clare semnale de încălzire. În perioada 19 - 26 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a României. Excepția va fi sud-estul țării, unde valorile termice se vor menține apropiate de cele specifice perioadei.
Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal în majoritatea regiunilor. Astfel, după un început de interval mai rece în estul, sud-estul și centrul țării, estimările pentru următoarele patru săptămâni indică o încălzire treptată, care va deveni mai evidentă în a doua parte a lunii octombrie.