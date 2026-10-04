Vremea se schimbă radical în România. Un val de aer cald aduce temperaturi de până la 26 de grade, peste media perioadei

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 4 oct. 2026, 07:09

Vremea se schimba radical și un nou val de aer cald va veni peste tara noastra. Temperaturile vor ajunge pana la 26 de grade Celsius, o valoarea mult mai mare față de normalul perioadei. Meteorologii avertizează însă că și diferențele de temperatură între zi și noapte vor fi mai mari, ceea ce va favoriza apariția unor fenomene precum ceața.

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