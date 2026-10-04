Vremea se schimbă radical în România. Un val de aer cald aduce temperaturi de până la 26 de grade, peste media perioadei

Vremea se schimba radical și un nou val de aer cald va veni peste tara noastra. Temperaturile vor ajunge pana la 26 de grade Celsius, o valoarea mult mai mare față de normalul perioadei. Meteorologii avertizează însă că și diferențele de temperatură între zi și noapte vor fi mai mari, ceea ce va favoriza apariția unor fenomene precum ceața.
Potrivit informațiilor transmise de meteorologi, după episodul rece care a afectat mai ales estul și sud-estul țării, începând cu săptămâna viitoare masele de aer mai cald vor determina o creștere treptată a temperaturilor. În vestul și sud-vestul României, maximele vor depăși frecvent pragul de 20 de grade și pot ajunge local la 26 de grade Celsius, a declarat meteorologul ANM Mihai HUștiu, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus..
În același timp, regimul precipitațiilor va rămâne deficit ar în multe zone ale țării, ceea ce va favoriza menținerea unei vremi stabile și însorite.
Duminică, 4 octombrie, maximele sunt așteptate să atingă până la 26 de grade Celsius în partea de vest a țării, în condițiile unui cer predominant senin și ale unui vânt slab până la moderat. Diferențele dintre temperaturile din timpul zilei și cele din timpul nopții vor rămâne însă semnificative, cu dimineți reci și posibilitatea apariției ceții sau a brumei în depresiuni.
Meteorologii atrag atenția că această încălzire nu înseamnă instalarea unei perioade de vară târzie. de joi, vremea va intra într-un proces de răcire și va urma o perioadă cu precipitații mai abundente.