Vreme de vară în plină toamnă: temperaturi de până la 28 de grade. Când se schimbă brusc vremea și vin ploile

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 oct. 2026, 13:40

Toamna mai așteaptă câteva zile. Vremea se menține mult mai caldă decât ar fi normal pentru începutul lunii octombrie, iar în vestul țării temperaturile pot ajunge până la 28 de grade. Zilele vor fi plăcute în cea mai mare parte a țării, însă nopțile și diminețile rămân reci în unele regiuni. Schimbarea vine spre 9-11 octombrie, când temperaturile vor coborî, iar ploile vor începe să apară în tot mai multe zone.

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