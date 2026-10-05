Vreme de vară în plină toamnă: temperaturi de până la 28 de grade. Când se schimbă brusc vremea și vin ploile

Toamna mai așteaptă câteva zile. Vremea se menține mult mai caldă decât ar fi normal pentru începutul lunii octombrie, iar în vestul țării temperaturile pot ajunge până la 28 de grade. Zilele vor fi plăcute în cea mai mare parte a țării, însă nopțile și diminețile rămân reci în unele regiuni. Schimbarea vine spre 9-11 octombrie, când temperaturile vor coborî, iar ploile vor începe să apară în tot mai multe zone.
Până la 28 de grade în Banat și Crișana
Cel mai cald va fi în Banat și Crișana, unde până pe 8 octombrie maximele vor ajunge frecvent la 25-28 de grade. Sunt temperaturi cu mult peste cele obișnuite pentru această perioadă, după un început de lună în care nopțile au fost mult mai reci. De altfel, temperaturile urcă puternic după dimineți în care în unele zone s-a format chiar brumă. Din 9 și 10 octombrie, maximele vor coborî însă spre 20 de grade, iar ploile vor deveni mai probabile.
Și în Oltenia vor urma câteva zile foarte calde, cu temperaturi de 25-26 de grade până pe 9 octombrie. După aceea, vremea se răcește, iar maximele pot coborî spre 21 de grade. Muntenia rămâne și ea caldă, cu aproximativ 24 de grade până pe 8 octombrie și chiar 26 de grade în jurul datei de 9 octombrie. Spre finalul primei săptămâni complete din octombrie, valorile vor reveni în jurul a 22 de grade.
Zile calde, dar dimineți reci în Transilvania și Moldova
În Transilvania, diferența dintre zi și noapte va fi destul de mare. Până pe 9 octombrie, maximele vor ajunge în general la 21-25 de grade, în timp ce diminețile vor avea doar 3-5 grade. În jurul datei de 11 octombrie, temperaturile din timpul zilei vor coborî spre 18-19 grade. Tot atunci crește și probabilitatea de ploaie.
Un scenariu asemănător este așteptat în Moldova. Zilele vor rămâne calde, cu 22-24 de grade, dar nopțile și diminețile vor fi mult mai răcoroase, cu temperaturi de 6-8 grade. În jurul datei de 11 octombrie, maximele vor coborî spre 19-20 de grade. Ploile sunt mai probabile pe 10 și 11 octombrie și din nou după jumătatea lunii.
Cum va fi vremea în Dobrogea și Maramureș
Dobrogea scapă de schimbările bruște de temperatură din alte regiuni. Maximele vor rămâne în jurul valorii de 22 de grade până pe 8 octombrie și pot urca la 24-25 de grade pe 9 octombrie. Nopțile se încălzesc treptat, de la aproximativ 7 grade la începutul intervalului până spre 14 grade în jurul datei de 10 octombrie. Șansele de ploaie cresc mai ales după jumătatea lunii.
În Maramureș, vremea va fi caldă până pe 8 octombrie, cu maxime de 25-26 de grade. După aceea, răcirea va fi mult mai ușor de simțit, iar temperaturile pot coborî spre 18-19 grade. Ploile sunt prognozate în special în zilele de 9, 10 și 11 octombrie. Episoade cu precipitații pot apărea și în săptămâna următoare.
Răcire și ploi din 9-11 octombrie
Schimbarea vremii nu va veni în aceeași zi peste tot, însă intervalul 9-11 octombrie aduce o răcire în mare parte din țară. În vest și nord-vest temperaturile pot pierde chiar 6-8 grade în numai câteva zile. În același timp, ploile vor cuprinde treptat mai multe regiuni, cele mai mari șanse fiind în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Muntenia și Oltenia. O nouă perioadă cu precipitații este posibilă și în jurul datei de 14 octombrie.
La munte, până pe 9 octombrie, maximele vor rămâne surprinzător de ridicate pentru această perioadă, în jurul a 15-16 grade. Pe 10 și 11 octombrie, acestea vor coborî însă spre 10-11 grade, iar ploile vor deveni mai frecvente. În a doua săptămână, temperaturile maxime se vor menține în jurul a 12 grade. Minimele vor oscila, în general, între 4 și 6 grade.