Realitatea.NET
Lifestyle· 2 min citire

Sute de turiști, filmați pe ascuns în hoteluri. Imaginile care conțineau scene intime erau vândute

Hotel

Hotel

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat5 iul. 2026, 13:38
SursăRealitatea PLUS

Un fenomen halucinant a fost descoperit în China. Sute de turiști au fost filmați pe ascuns în camerele de hotel. Imaginile care conțineau scene intime erau vândute ulterior pe Telegram.

Ancheta a pornit de la un om care s-a recunoscut într-un clip

O anchetă jurnalistică pornită de la povestea unui bărbat care s-a recunoscut într-un videoclip cu conținut pentru adulți a dus la descoperirea unei rețele care filma pe ascuns clienții din hoteluri din China. Acesta naviga un canal de Telegram pe care îl folosea pentru conținut destinat adulților, și a descoperit că personajele principale ale materialului video erau chiar el și iubita sa în timp ce întrețineau relații intime.

Ulterior, jurnaliștii au identificat șase site-uri și aplicații care susțineau că aveau acces la peste 180 de camere video instalate în hoteluri din mai multe orașe din China. Majoritatea dispozitivelor erau orientate spre pat, iar utilizatorii puteau urmări transmisiunile live, derula înregistrările sau descărca videoclipurile salvate, după ce plăteau un abonament pe Telegram.

În timpul documentării, reporterii au reușit să găsească una dintre camerele ascunse într-un hotel din China. Aceasta era montată în spatele unei grile de ventilație, alimentată direct de instalația electrică și orientată spre pat. După ce jurnaliștii au dezactivat camera, utilizatorii canalului de Telegram au observat imediat că transmisia dispăruse.

În 2025, autoritățile chineze au obligat hotelurile să verifice periodic camerele pentru depistarea dispozitivelor de supraveghere ascunse. Cu toate acestea, platformele investigate au continuat să funcționeze și după introducerea noilor reguli.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

anchetaturisti filmati pe ascunsfilmati in hotel

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Lifestyle

Mai Multe