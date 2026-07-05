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Lifestyle· 2 min citire
Sute de turiști, filmați pe ascuns în hoteluri. Imaginile care conțineau scene intime erau vândute
Hotel
Publicat5 iul. 2026, 13:38
SursăRealitatea PLUS
Un fenomen halucinant a fost descoperit în China. Sute de turiști au fost filmați pe ascuns în camerele de hotel. Imaginile care conțineau scene intime erau vândute ulterior pe Telegram.
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