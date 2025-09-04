Incident la o biserică din Iași

„Calm, calm, dar nici în halul ăsta! În loc să fac botezul, trebuie să aștept să-i dați mâncare. Ați întârziat, nu? Trebuia să-l hrăniți înainte să ajungeți aici”, s-ar fi auzit spunând preotul, vizibil deranjat de situație, conform unui site de știri.

Dialogul a devenit tensionat, iar părinții au încercat să calmeze spiritele, cerându-și scuze și reamintindu-i slujitorului că este „omul lui Dumnezeu”. Replica preotului i-a surprins pe cei de față: „Nu sunt omul lui Dumnezeu!”.

După câteva minute încărcate de reproșuri, slujba a continuat, iar copilul a fost botezat. Totul a fost filmat, iar imaginile au ajuns rapid în spațiul public, stârnind reacții dure.

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au condamnat atitudinea nepotrivită a preotului și l-au chemat să ofere explicații. Potrivit surselor oficiale, acesta riscă o sancțiune disciplinară, cel mai probabil o mustrare scrisă.