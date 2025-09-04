Preot certat de Mitropolie după ce a mustrat părinții unui bebeluș chiar în timpul botezului. Părintele era supărat că micuța nu a fost hrănită

Un moment care trebuia să fie plin de emoție și bucurie s-a transformat într-un scandal într-o biserică din județul Iași. În timpul unei slujbe de botez, preotul a întrerupt ceremonia și i-a mustrat pe părinții copilului pentru că nu și-ar fi hrănit bebelușul înainte de a veni la biserică.

Incident la o biserică din Iași

„Calm, calm, dar nici în halul ăsta! În loc să fac botezul, trebuie să aștept să-i dați mâncare. Ați întârziat, nu? Trebuia să-l hrăniți înainte să ajungeți aici”, s-ar fi auzit spunând preotul, vizibil deranjat de situație, conform unui site de știri.

 Dialogul a devenit tensionat, iar părinții au încercat să calmeze spiritele, cerându-și scuze și reamintindu-i slujitorului că este „omul lui Dumnezeu”. Replica preotului i-a surprins pe cei de față: „Nu sunt omul lui Dumnezeu!”.

După câteva minute încărcate de reproșuri, slujba a continuat, iar copilul a fost botezat. Totul a fost filmat, iar imaginile au ajuns rapid în spațiul public, stârnind reacții dure.

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au condamnat atitudinea nepotrivită a preotului și l-au chemat să ofere explicații. Potrivit surselor oficiale, acesta riscă o sancțiune disciplinară, cel mai probabil o mustrare scrisă.

 