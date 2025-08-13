Reacția vine în urma apariției, în spațiul public, a unor informații eronate privind presupusa pierdere, de la 1 septembrie, a calității de persoană asigurată pentru preoți și personalul monahal.

Plătesc taxe ca orice angajat

Potrivit Patriarhiei, atât clericii, cât și majoritatea monahilor sunt angajați ai unităților de cult și achită, la fel ca alți salariați din România, impozite și contribuții, fără a beneficia de scutiri speciale.

Monahii fără venituri, indiferent de cultul religios căruia aparțin, beneficiază de asistență medicală gratuită în aceleași condiții ca alți cetățeni fără venituri. Dacă în cazul persoanelor asistate social dreptul la asigurare este obținut printr-un dosar depus la primărie, pentru personalul monahal această procedură se realizează prin Secretariatul de Stat pentru Culte, cu condiția esențială de a nu obține niciun venit.

Interdicție pentru activități economice

Patriarhia subliniază că afirmațiile conform cărora monahii ar obține venituri ca persoane fizice autorizate (PFA) sunt false și contravin prevederilor Statutului Bisericii Ortodoxe Române, care interzice clericilor și monahilor desfășurarea de activități economice.

Legea nr. 103/1992 stabilește că doar cultele religioase au dreptul de a produce și comercializa obiecte de cult, veșminte sau cărți religioase, activități care nu se realizează de persoane fizice.

Conform datelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), personalul monahal — în număr de 2.504 persoane — își păstrează calitatea de asigurat până la 1 septembrie 2025. După această dată, aceștia vor putea opta pentru plata contribuției prin depunerea declarației unice, achitând 25% din sumă la momentul depunerii și restul de 75% până la 25 mai 2026.