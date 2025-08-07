Analiștii prognozează că inflația ar putea ajunge chiar la 10%, ceea ce va duce la scăderea puterii de cumpărare.

BNR ÎN ȘEDINȚĂ DUPĂ PRIMUL PACHET DE TAXE CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DOBÂNDA CHEIE



dobânda cheie - 6,50% (la același nivel din 8 august 2024)

prognoza analiștilor - BNR va menține dobânda la același nivel



ROBOR la 3 luni - 6,60%

IRCC - 5,55% - estimare luna octombrie - IRCC 6,06%



INFLAȚIA EXPLODEAZĂ DUPĂ TAXELE GUVERNULUI



iunie 2025 - rata inflației 5,7%



Prognoze pentru final de an



Care sunt cele trei scenarii

Rata inflației 7,5%

Rata inflației 8%

