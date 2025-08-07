Analiștii prognozează că inflația ar putea ajunge chiar la 10%, ceea ce va duce la scăderea puterii de cumpărare.
BNR ÎN ȘEDINȚĂ DUPĂ PRIMUL PACHET DE TAXE CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DOBÂNDA CHEIE
dobânda cheie - 6,50% (la același nivel din 8 august 2024)
prognoza analiștilor - BNR va menține dobânda la același nivel
ROBOR la 3 luni - 6,60%
IRCC - 5,55% - estimare luna octombrie - IRCC 6,06%
INFLAȚIA EXPLODEAZĂ DUPĂ TAXELE GUVERNULUI
iunie 2025 - rata inflației 5,7%
Prognoze pentru final de an
Care sunt cele trei scenarii
Rata inflației 7,5%
Rata inflației 8%
