Alimentele și băuturile care te transformă în ținta țânțarilor. Ce trebuie să eviți înainte de o seară de vară în aer liber

În sezonul cald, serile petrecute pe terasă, în grădină sau în aer liber sunt printre cele mai plăcute momente ale zilei. Cu toate acestea, ele vin adesea la pachet cu musafiri nepoftiți și anume: țânțarii. Deși mulți cred că aceste insecte își aleg victimele la întâmplare sau în funcție de „gustul sângelui”, cercetările arată că există mai mulți factori care ne pot face mai atractivi pentru ele. Mirosul natural al corpului, transpirația, dioxidul de carbon expirat și, posibil, anumite obiceiuri alimentare pot influența frecvența cu care suntem înțepați, spun specialiștii.
Berea, una dintre băuturile care pot face oamenii mai „vizibili” pentru țânțari
O băutură rece într-o seară de vară pare alegerea perfectă, însă unele studii au observat o legătură între consumul de bere și creșterea interesului țânțarilor. Cercetătorii sugerează că schimbările produse în mirosul pielii și în chimia organismului după consumul de alcool ar putea contribui la acest efect.
Asta nu înseamnă că un pahar de bere va atrage automat un roi de insecte, dar pentru persoanele care observă că sunt mușcate frecvent, acest obicei ar putea fi unul dintre factorii de luat în calcul.
Bananele și alimentele bogate în potasiu, mit sau realitate?
Bananele sunt deseori menționate în discuțiile despre țânțari. Unele cercetări au analizat dacă alimentele bogate în potasiu, precum bananele, pot influența compoziția transpirației și mirosurile pe care țânțarii le detectează. Rezultatele sunt încă în studiu, iar alimentația este doar o piesă dintr-un puzzle mai complex.
Țânțarii sunt atrași în special de dioxidul de carbon eliminat prin respirație, căldura corpului și anumite substanțe din transpirație. Dieta poate avea un rol, dar nu este singurul element care contează.
Dulciurile și alimentele cu miros puternic
Deserturile, băuturile dulci sau alimentele cu arome intense sunt uneori incluse pe lista celor care ar putea atrage insectele. Explicația nu este că țânțarii „preferă zahărul”, ci faptul că anumite mirosuri pot fi mai ușor detectate și asociate cu surse de hrană.
Totuși, ideea că țânțarii ar fi atrași de persoanele cu „sânge dulce” rămâne un mit. Comportamentul lor depinde de mai multe semnale chimice și biologice.
De ce unii oameni sunt mușcați mai des?
Probabil ai observat: într-un grup de prieteni, există mereu cineva care pare să fie „preferatul” țânțarilor. Explicația poate ține de factori precum:
cantitatea de dioxid de carbon eliminată;
temperatura pielii;
compoziția transpirației;
bacteriile naturale de pe piele;
genetica.
Acesta este motivul pentru care schimbarea meniului nu rezolvă întotdeauna problema.
Cum reducem riscul de mușcături?
Chiar dacă alimentația poate avea o influență, cele mai eficiente metode rămân cele clasice:
folosirea substanțelor repelente;
purtarea hainelor care acoperă pielea;
evitarea zonelor cu apă stagnantă;
limitarea timpului petrecut afară în perioadele cu activitate intensă a țânțarilor.
Țânțarii reacționează la un amestec complex de semnale, iar fiecare organism poate fi perceput diferit de aceste mici insecte, potrivit sursei.