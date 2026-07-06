Alimentele și băuturile care te transformă în ținta țânțarilor. Ce trebuie să eviți înainte de o seară de vară în aer liber

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 13:01

În sezonul cald, serile petrecute pe terasă, în grădină sau în aer liber sunt printre cele mai plăcute momente ale zilei. Cu toate acestea, ele vin adesea la pachet cu musafiri nepoftiți și anume: țânțarii. Deși mulți cred că aceste insecte își aleg victimele la întâmplare sau în funcție de „gustul sângelui”, cercetările arată că există mai mulți factori care ne pot face mai atractivi pentru ele. Mirosul natural al corpului, transpirația, dioxidul de carbon expirat și, posibil, anumite obiceiuri alimentare pot influența frecvența cu care suntem înțepați, spun specialiștii.

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