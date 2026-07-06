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Lifestyle· 1 min citire

Chifteluțe cu dovlecei. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru zilele caniculare

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 09:10

Suntem în sezonul dovleceilor, iar acesta este momentul perfect să profiți de legumele proaspete și să pregătești rețete simple și gustoase. Una dintre cele mai simple și delicioase rețete este cea de chifteluțe din dovlecei și brânză, crocante la exterior, fragede în interior și se prepară din doar câteva ingrediente. Sunt ideale atât ca gustare, cât și ca fel principal, alături de o salată sau de roșii proaspete.

INGREDIENTE:

câțiva dovlecei

100–150 g brânză de oaie / caș / cașcaval

1 ou

1 ceapă mică

1 cățel de usturoi

1–2 linguri de făină

sare și piper

verdeață (am folosit mărar)

ulei

MOD DE PREPARARE:

1. Dovleceii, bine spălați și curățați, se dau pe răzătoarea cu ochiuri mari, apoi se lasă câteva minute pentru a-și lăsa zeama. Se storc bine, apoi se amestecă cu brânza, ceapa tocată mărunt, usturoiul, oul și condimentele. Se adaugă făina pentru omogenizare, iar la final verdeața.

2. Într-o tigaie cu ulei încins, se pune compoziția cu lingura la prăjit. Chifteluțele se întorc pe ambele părți, apoi se scot pe șervețele de hârtie, pentru a absorbi excesul de ulei.

3. Se servesc călduțe, alături de roșii sau de o salată, după preferință, potrivit sursei.

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