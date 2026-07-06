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Lifestyle· 1 min citire
Chifteluțe cu dovlecei. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru zilele caniculare
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Suntem în sezonul dovleceilor, iar acesta este momentul perfect să profiți de legumele proaspete și să pregătești rețete simple și gustoase. Una dintre cele mai simple și delicioase rețete este cea de chifteluțe din dovlecei și brânză, crocante la exterior, fragede în interior și se prepară din doar câteva ingrediente. Sunt ideale atât ca gustare, cât și ca fel principal, alături de o salată sau de roșii proaspete.
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