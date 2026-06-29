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Mediu· 1 min citire
Imagini spectaculoase din Paris. Fulgerele au lovit Turnul Eiffel
Turnul Eiffel
Publicat29 iun. 2026, 10:34
SursăRealitatea PLUS
După zilele de foc care au sufocat vestul Europei, acum marile orașe sunt în pericol să fie devastate de furtuni violente.
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