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Imagini spectaculoase din Paris. Fulgerele au lovit Turnul Eiffel

Turnul Eiffel

Turnul Eiffel

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat29 iun. 2026, 10:34
SursăRealitatea PLUS

După zilele de foc care au sufocat vestul Europei, acum marile orașe sunt în pericol să fie devastate de furtuni violente.

Orașele afectate de caniculă, în pericol să fie lovite de furtuni

La Paris, o furtună cu fulgere puternice aproape a paralizat orașul preț de minute bune.

Întreaga zonă, dar și câteva departamente învecinate se află sub avertizarea unui cod galben de furtuni.

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