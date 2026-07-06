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Lifestyle· 2 min citire
Test IQ: ce număr lipsește din imagine? Doar cei atenți descoperă răspunsul în câteva secunde
Test IQ
Testele de logică și provocările matematice sunt tot mai populare pe internet, deoarece pun la încercare atenția, spiritul de observație și capacitatea de a identifica rapid tipare. La prima vedere, exercițiul pare complicat, însă secretul constă într-o regulă simplă, pe care mulți o trec cu vederea.
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