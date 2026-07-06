Realitatea.NET
Lifestyle· 2 min citire

Test IQ: ce număr lipsește din imagine? Doar cei atenți descoperă răspunsul în câteva secunde

Test IQ

Test IQ

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 iul. 2026, 16:21

Testele de logică și provocările matematice sunt tot mai populare pe internet, deoarece pun la încercare atenția, spiritul de observație și capacitatea de a identifica rapid tipare. La prima vedere, exercițiul pare complicat, însă secretul constă într-o regulă simplă, pe care mulți o trec cu vederea.

Ce număr trebuie să completeze șirul?

Provocarea îi determină pe participanți să găsească numărul lipsă dintr-o imagine alcătuită din trei cercuri cu valori numerice. Mulți încearcă să rezolve exercițiul folosind calcule pe orizontală, verticală sau diagonală, însă niciuna dintre aceste variante nu duce la răspunsul corect.

Cheia rezolvării este să privești relația dintre numere într-o altă manieră.

Indiciul care schimbă tot

Pentru a descoperi soluția, trebuie urmărită o regulă în forma literei „V”.

Numerele aflate în poziții corespondente din două cercuri se adună, iar rezultatul apare în al treilea cerc.

De exemplu:

8 + 9 = 17

Această regulă se aplică tuturor valorilor din exercițiu.

Care este răspunsul corect?

Pentru numărul necunoscut trebuie rezolvată următoarea operație:

14 + ? = 40

Prin urmare:

40 - 14 = 26

Răspunsul corect este: 26.

De ce sunt utile astfel de teste?

Exercițiile de logică și matematică nu verifică doar cunoștințele de calcul, ci și capacitatea de a observa modele și de a găsi soluții eficiente.

De multe ori, răspunsul nu depinde de formule complicate, ci de identificarea regulii după care sunt organizate numerele. Tocmai de aceea, astfel de provocări sunt folosite frecvent pentru antrenarea atenției, a gândirii analitice și a vitezei de reacție.

Dacă ai descoperit rapid că regula se aplică în forma literei „V”, cel mai probabil ai observat tiparul înainte de a începe calculele, iar acesta este exact secretul rezolvării.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

test IQexercitii logica

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Lifestyle

Mai Multe