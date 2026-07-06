Test IQ: ce număr lipsește din imagine? Doar cei atenți descoperă răspunsul în câteva secunde

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 iul. 2026, 16:21

Testele de logică și provocările matematice sunt tot mai populare pe internet, deoarece pun la încercare atenția, spiritul de observație și capacitatea de a identifica rapid tipare. La prima vedere, exercițiul pare complicat, însă secretul constă într-o regulă simplă, pe care mulți o trec cu vederea.

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