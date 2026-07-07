Cum scapi definitiv de mucegaiul din baie. Trucul care a rezolvat problema după șapte ani de încercări

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 iul. 2026, 23:04

Un internaut a dezvăluit soluția care l-a ajutat să elimine mirosul persistent de mucegai din baie după șapte ani. Află unde era ascunsă, de fapt, sursa problemei și cum poți preveni apariția mucegaiului.

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