Cum scapi definitiv de mucegaiul din baie. Trucul care a rezolvat problema după șapte ani de încercări

Un internaut a dezvăluit soluția care l-a ajutat să elimine mirosul persistent de mucegai din baie după șapte ani. Află unde era ascunsă, de fapt, sursa problemei și cum poți preveni apariția mucegaiului.
Cum să elimini definitiv mucegaiul
Mucegaiul din baie este una dintre cele mai neplăcute probleme cu care se confruntă mulți proprietari și chiriași. De cele mai multe ori, curățarea pereților, folosirea produselor antifungice sau instalarea unui dezumidificator nu rezolvă complet situația, iar mirosul revine după doar câteva zile.
Un utilizator al platformei Reddit a povestit cum a reușit să descopere adevărata sursă a mirosului de mucegai după aproape șapte ani de încercări, iar experiența sa a devenit rapid virală.
Misterul mirosului persistent din baie
Totul a început după ce bărbatul s-a mutat în locuința mamei sale pentru a avea grijă de aceasta. În scurt timp a observat că baia principală avea un miros constant de umezeală și mucegai, indiferent de cât de des era curățată.
Au fost verificate infiltrațiile, rosturile dintre plăci, cabina de duș și chiar eventualele scurgeri ascunse din pereți. Au fost folosite numeroase produse de curățare, însă problema continua să reapară.
Detaliul care a făcut diferența
După ani întregi de căutări, utilizatorul a observat un lucru aparent banal: vasul de toaletă din acea baie necesita curățare mult mai frecvent decât celelalte din locuință.
Această diferență l-a făcut să analizeze mai atent rezervorul toaletei și componentele sale.
În cele din urmă, și-a dat seama că problema provenea din tubul de preaplin al rezervorului, o piesă aflată permanent în contact cu apa, dar expusă și aerului din încăpere. În interiorul acesteia se acumulaseră depuneri și microorganisme care produceau mirosul neplăcut.
Soluția care a eliminat mucegaiul
După identificarea sursei, internautul a folosit o combinație simplă de produse pentru curățare și igienizare.
Printre acestea s-au numărat:
acid citric, pentru dizolvarea depunerilor de calcar și minerale;
un detergent enzimatic destinat eliminării bacteriilor și reziduurilor organice;
apă de gură cu proprietăți antiseptice, utilizată pentru igienizarea finală și neutralizarea mirosurilor.
Potrivit acestuia, după curățarea tubului de preaplin, mirosul de mucegai a dispărut complet.
De ce apare mucegaiul în baie
Specialiștii explică faptul că mucegaiul apare în spațiile unde există umiditate ridicată, ventilație insuficientă și condens frecvent.
Baia este una dintre încăperile cele mai expuse, deoarece aburii rezultați în urma dușurilor creează un mediu ideal pentru dezvoltarea fungilor și bacteriilor.
Zonele cele mai vulnerabile sunt:
rosturile dintre plăcile ceramice;
colțurile încăperii;
tavanul;
pereții exteriori;
rezervorul și componentele toaletei;
garniturile cabinei de duș.
Cum poți preveni apariția mucegaiului
Pentru a reduce riscul apariției mucegaiului în baie, este recomandat:
să aerisești încăperea după fiecare duș;
să folosești un ventilator sau un dezumidificator dacă umiditatea este ridicată;
să cureți periodic rezervorul și componentele toaletei;
să verifici eventualele infiltrații sau scurgeri ascunse;
să îndepărtezi rapid depunerile de calcar și murdăria din zonele greu accesibile.
De ce nu trebuie ignorat mucegaiul
Dincolo de aspectul neplăcut și de mirosul persistent, mucegaiul poate afecta sănătatea, mai ales în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor care suferă de alergii sau afecțiuni respiratorii.
Expunerea îndelungată poate provoca reacții alergice, tuse, iritații ale ochilor și pielii, dar și agravarea simptomelor în cazul persoanelor diagnosticate cu astm bronșic.
Identificarea rapidă a sursei și eliminarea acesteia reprezintă cea mai eficientă metodă pentru a preveni reapariția problemei și pentru a menține un mediu sănătos în locuință.