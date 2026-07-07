Zacuscă de vară cu dovlecei. Rețeta simplă, gustoasă și ușor de preparat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 20:35

Zacusca de vară cu dovlecei este o variantă ușoară și aromată a rețetei tradiționale, perfectă pentru sezonul cald, când legumele sunt proaspete și pline de gust. Cu dovlecei fragezi, ardei, roșii și ceapă, această zacuscă are o textură fină și un gust echilibrat, fiind ideală atât pentru a fi savurată imediat, cât și pentru a fi păstrată în cămară pentru lunile reci. Se prepară din ingrediente simple, iar rezultatul este un preparat delicios, numai bun de întins pe o felie de pâine proaspătă.

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