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Lifestyle· 2 min citire

Zacuscă de vară cu dovlecei. Rețeta simplă, gustoasă și ușor de preparat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 20:35

Zacusca de vară cu dovlecei este o variantă ușoară și aromată a rețetei tradiționale, perfectă pentru sezonul cald, când legumele sunt proaspete și pline de gust. Cu dovlecei fragezi, ardei, roșii și ceapă, această zacuscă are o textură fină și un gust echilibrat, fiind ideală atât pentru a fi savurată imediat, cât și pentru a fi păstrată în cămară pentru lunile reci. Se prepară din ingrediente simple, iar rezultatul este un preparat delicios, numai bun de întins pe o felie de pâine proaspătă.

INGREDIENTE:

3 dovlecei mari( 1 kg)

4 ardei mari capia

5 cepe mari

2 morcovi mari

5 roșii mari

400 ml ulei

sare după gust

piper

o foaie de dafin

MOD DE PREPARARE:

Pentru început, se spală și se taie cubulețe dovleceii. Aceștia pot fi lăsați cu tot cu coajă, după preferință, apoi se fierb în apă cu puțină sare până se înmoaie.

Între timp, ceapa și morcovii se mărunțesc cu ajutorul robotului de bucătărie, iar ardeii se spală, se curăță și se toacă mărunt.

După ce s-au fiert, dovleceii se scurg bine și se pasează până se obține un piure fin.

Roșiile se opăresc, se decojesc, apoi se pasează cu blenderul până se transformă într-o pastă.

Într-o tigaie cu ulei încins se adaugă ceapa împreună cu un sfert de ceașcă de apă și se lasă pe foc până când lichidul scade. Se adaugă apoi morcovul și se gătește până se înmoaie, după care se încorporează ardeiul și se amestecă bine. Se adaugă condimentele, piureul de dovlecei și pasta de roșii, iar compoziția se lasă pe foc, amestecând constant, până când uleiul se ridică la suprafață.

La final, compoziția se transferă într-o tavă de Jena și se coace în cuptor timp de aproximativ 30 de minute, potrivit sursei.

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