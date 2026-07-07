Sărbătoarea zilei, 7 iulie: Sfânta Mare Muceniță Chiriachi, ocrotitoarea credinței statornice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 07:08

În fiecare an, la data de 7 iulie, Biserica Ortodoxă o cinstește pe Sfânta Mare Muceniță Chiriachi, una dintre marile mucenițe ale creștinătății, care și-a mărturisit credința în Hristos cu prețul vieții în timpul persecuțiilor declanșate de împăratul Dioclețian, la sfârșitul secolului al III-lea.

Distribuie articolul