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Lifestyle· 2 min citire
Ostropel de pui cu usturoi și sos de roșii. Rețeta tradițională românească, plină de savoare, ca la bunica acasă
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Dacă îți este poftă de o mâncare tradițională, aromată și ușor de pregătit, ostropelul de pui este alegerea ideală. Cu carne fragedă, un sos bogat de roșii și usturoi, dar și arome care amintesc de bucătăria românească de odinioară, această rețetă este perfectă pentru un prânz sau o cină în familie. Servit alături de mămăligă, piure de cartofi sau murături, ostropelul va fi cu siguranță pe placul tuturor.
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