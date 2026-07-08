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Lifestyle· 2 min citire

Ostropel de pui cu usturoi și sos de roșii. Rețeta tradițională românească, plină de savoare, ca la bunica acasă

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 23:01

Dacă îți este poftă de o mâncare tradițională, aromată și ușor de pregătit, ostropelul de pui este alegerea ideală. Cu carne fragedă, un sos bogat de roșii și usturoi, dar și arome care amintesc de bucătăria românească de odinioară, această rețetă este perfectă pentru un prânz sau o cină în familie. Servit alături de mămăligă, piure de cartofi sau murături, ostropelul va fi cu siguranță pe placul tuturor.

INGREDIENTE:

2 pulpe de pui sau 4 pulpe inferioare

100 ml vin alb

1 cană de apă

1 ceapă mai mare

2 ardei grași

2-3 roșii sau pastă de roșii

cimbru

1 frunză de dafin

1 căpățână de usturoi

sare, piper

pătrunjel

2-3 linguri ulei de măsline

MOD DE PREPARARE:

Pentru început, se spală carnea și se pune la prăjit în ulei. Se condimentează cu sare și piper, apoi se lasă să se rumenească pe ambele părți. Se stinge cu vinul alb și se lasă să fiarbă până când lichidul scade.

Carnea se scoate pe o farfurie, iar în aceeași tigaie se adaugă ceapa și ardeiul. Acestea se călesc până se înmoaie, după care se adaugă roșiile sau pasta de roșii, cimbrul, frunza de dafin și apa. Se lasă să dea în clocot, apoi se pune din nou carnea în sos. Preparatul se fierbe la foc mic, iar dacă este nevoie, se mai completează cu apă.

Când carnea este aproape fiartă, se adaugă usturoiul pisat și se mai lasă la fiert încă 5 minute. La final, se potrivește gustul cu sare și piper.

Ostropelul de pui se servește fierbinte, alături de mămăligă și murături.

Dacă această rețetă este pregătită vara, se recomandă să fie servită alături de castraveți murați la soare sau castraveți covăsiți. În lipsa acestora, și castraveții murați în saramură sau în oțet reprezintă o garnitură excelentă pentru ostropel.

De asemenea, preparatul poate fi servit și alături de un piure de cartofi.

Ostropelul poate fi pregătit nu doar din carne de pui, ci și din carne de curcan sau de porc, potrivit sursei.

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