Sărbătoarea zilei, 9 iulie 2026. Sfântul Mucenic Pangratie, episcopul care a adus creștinismul în Sicilia

Publicat 9 iul. 2026, 07:07 Actualizat 9 iul. 2026, 07:08

Calendar ortodox 9 iulie 2026. Biserica Ortodoxă îl pomenește astăzi pe Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, Episcopul Tavromeniei, unul dintre primii vestitori ai creștinismului în Sicilia. Tot în această zi este cinstită și Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, sărbătoare introdusă în calendarul ortodox român în anul 2018.

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