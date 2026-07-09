Sărbătoarea zilei, 9 iulie 2026. Sfântul Mucenic Pangratie, episcopul care a adus creștinismul în Sicilia

Calendar ortodox 9 iulie 2026. Biserica Ortodoxă îl pomenește astăzi pe Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, Episcopul Tavromeniei, unul dintre primii vestitori ai creștinismului în Sicilia. Tot în această zi este cinstită și Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, sărbătoare introdusă în calendarul ortodox român în anul 2018.
Potrivit tradiției creștine, Sfântul Pangratie s-a născut în Antiohia și a ajuns, alături de părinții săi, la Ierusalim, unde a avut prilejul să asculte învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos și să fie martor al minunilor săvârșite de Acesta.
În cetatea sfântă l-a cunoscut pe Sfântul Apostol Petru, iar după Înălțarea Domnului a primit Sfântul Botez. O perioadă a dus o viață de nevoință într-o peșteră, iar mai târziu a fost hirotonit de Apostolul Petru episcop al Tavromeniei (Taormina), în Sicilia.
Ajuns în noua sa eparhie, Sfântul Pangratie a propovăduit Evanghelia, a înlăturat cultul idolilor și a reușit să convertească un număr mare de păgâni la creștinism.
Minunea care a salvat cetatea Tavromenia
Tradiția spune că Acvilin, un comandant păgân, a aflat că locuitorii Tavromeniei au îmbrățișat credința creștină și a pornit cu armata spre cetate pentru a o distruge.
În fața amenințării, Sfântul Pangratie a ieșit în întâmpinarea oștirii împreună cu clericii, purtând în mâini Sfânta Cruce și rugându-se pentru izbăvirea cetății.
Potrivit relatărilor bisericești, în momentul apropierii armatei, un întuneric puternic s-a așternut peste soldați. Cuprinși de panică și neputând să se recunoască între ei, aceștia s-au atacat reciproc, iar cetatea a fost salvată prin rugăciunile sfântului.
După moartea lui Bonifatie, conducătorul Siciliei care se convertise la creștinism, la conducerea insulei a venit Montan. Noul conducător a declanșat persecuții împotriva creștinilor, iar Sfântul Pangratie a fost ucis pentru credința sa, primind astfel cununa muceniciei.
Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, cinstită pe 9 iulie
În aceeași zi, Biserica Ortodoxă Română cinstește Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, una dintre cele mai vechi și mai prețuite icoane făcătoare de minuni din țară.
Sărbătoarea a fost introdusă în calendarul ortodox în anul 2018, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, fiind marcată anual la data de 9 iulie.
Alți sfinți pomeniți în această zi
Tot pe 9 iulie sunt pomeniți:
Sfântul Mucenic Ciprian, Arhiepiscopul Ciprului;
Sfântul Ierarh Mucenic Chiril, Episcopul Gortinei;
Sfinții Mucenici Andrei și Prov.
În ziua următoare, 10 iulie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei.