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Lifestyle· 1 min citire
Angela Similea arată impecabil la 80 de ani. Imagini care au emoționat o țară întreagă
Angela Similea si Ovidiu Komornyik
Angela Similea împlinește astăzi 80 de ani, iar imaginile surprinse cu ocazia aniversării arată o artistă la fel de elegantă, luminoasă și rafinată ca în marile ei momente de pe scenă. Fotografiile, devenite deja virale, pun în valoare o prezență care continuă să impresioneze prin noblețe și naturalețe.
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