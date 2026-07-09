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Lifestyle· 1 min citire

Angela Similea arată impecabil la 80 de ani. Imagini care au emoționat o țară întreagă

Angela Similea si Ovidiu Komornyik

Angela Similea si Ovidiu Komornyik

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 12:56

Angela Similea împlinește astăzi 80 de ani, iar imaginile surprinse cu ocazia aniversării arată o artistă la fel de elegantă, luminoasă și rafinată ca în marile ei momente de pe scenă. Fotografiile, devenite deja virale, pun în valoare o prezență care continuă să impresioneze prin noblețe și naturalețe.

Pentru această zi specială, vechiul ei prieten și colaborator, Ovidiu Komornyik, i-a pregătit o surpriză emoționantă, marcând astfel o relație artistică și umană care durează de peste 15 ani. Cei doi au format un duet îndrăgit, iar momentele lor muzicale continuă să emoționeze publicul și astăzi.

„Sunt recunoscător că, timp de 15 ani, am avut bucuria de a cânta alături de tine, iar duetul nostru continuă și astăzi să emoționeze oameni”, transmite Ovidiu Komornyik în mesajul dedicat artistei.

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