Doliu în sportul românesc. A murit fostul internațional de polo Ladislau Balanov

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 12:04

Sportul românesc este în doliu după moartea fostului internațional de polo Ladislau Balanov, la vârsta de 59 de ani. Anunțul a fost făcut joi de Federația Română de Polo, care a transmis un mesaj de condoleanțe și a omagiat cariera celui care a reprezentat România la competiții internaționale și a contribuit, ca antrenor, la formarea mai multor generații de sportivi.

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