Doliu în sportul românesc. A murit fostul internațional de polo Ladislau Balanov

Sportul românesc este în doliu după moartea fostului internațional de polo Ladislau Balanov, la vârsta de 59 de ani. Anunțul a fost făcut joi de Federația Română de Polo, care a transmis un mesaj de condoleanțe și a omagiat cariera celui care a reprezentat România la competiții internaționale și a contribuit, ca antrenor, la formarea mai multor generații de sportivi.
Federația Română de Polo a anunțat decesul lui Ladislau Balanov, fost internațional al României, multiplu campion național și antrenor al echipelor reprezentative.
„Comunitatea poloului românesc își ia rămas-bun de la Ladislau Balanov, fost internațional al României, campion și antrenor, un om care și-a dedicat viața acestui sport și care a lăsat amprenta asupra generațiilor pe care le-a inspirat”, a transmis Federația Română de Polo înt-un mesaj postat joi pe Facebook.
Ladislau Balanov a fost unul dintre cei mai apreciați poloiști ai generației sale. În cariera de jucător a evoluat pentru cluburi de tradiție precum CSA Steaua București, CS Dinamo București și CSM Oradea, iar în Franța a jucat în prima ligă, la Taverny.
Alături de Steaua București a cucerit mai multe titluri de campion național și a reprezentat România la numeroase competiții majore, printre care Campionatul European de Juniori de la Berlin (1986), Campionatele Europene de la Bonn (1989) și Atena (1991), precum și Campionatul Mondial de la Perth (1991).
A format generații de sportivi
După retragerea din activitatea competițională, Ladislau Balanov s-a dedicat antrenoratului. A pregătit echipe în Franța, la Taverny și Sète, iar ulterior s-a întors în România, unde a condus echipa națională de juniori în două mandate.
Din 2009 a fost antrenor secund al echipei naționale de seniori, contribuind la participările României la Campionatele Mondiale de la Roma (2009) și Shanghai (2011), la Campionatul European de la Zagreb (2010) și la Cupa Mondială de la Oradea (2010).
Cum îl descrie Federația
Federația Română de Polo l-a descris drept „mai mult decât un jucător și un antrenor”, subliniind că a fost un profesionist respectat și un mentor pentru numeroase generații de sportivi.
„Federația Română de Polo transmite sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat”, se arată în mesajul instituției.
Federația Română de Polo nu a precizat cauza decesului.