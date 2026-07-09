Doliu uriaș. Fostul internațional Gabi Mureșan, campion cu CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 09:23

Fotbalul românesc este în doliu după moartea tragică a fostului internațional Gabi Mureșan, în vârstă de 44 de ani, fost jucător al CFR Cluj, Gloria Bistrița, Gaz Metan Mediaș și ASA Târgu Mureș, iar în prezent era primar al comunei Apold.

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