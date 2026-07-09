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Doliu uriaș. Fostul internațional Gabi Mureșan, campion cu CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani

Gabi Muresan (1982 - 2026)

Gabi Muresan (1982 - 2026)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 09:23

Fotbalul românesc este în doliu după moartea tragică a fostului internațional Gabi Mureșan, în vârstă de 44 de ani, fost jucător al CFR Cluj, Gloria Bistrița, Gaz Metan Mediaș și ASA Târgu Mureș, iar în prezent era primar al comunei Apold.

Mureșan și-a pierdut viața în urma unui incident petrecut într-un lac, unde a fost găsit în stare critică. Echipajele de salvare au intervenit imediat și au început manevrele de resuscitare, însă „viața lui Gabi Mureșan nu a mai putut fi salvată”, au transmis salvatorii. Circumstanțele exacte ale tragediei sunt investigate de autorități.

Și comuna Aplod, unde Mureșan era primar, este în doliu.

Fostul fotbalist rămâne în memoria suporterilor pentru evoluțiile sale din perioada de glorie a CFR Cluj și pentru cele nouă selecții în echipa națională. După retragerea din sport, s-a dedicat administrației publice și a fost ales primar al comunei Apold.

Vestea dispariției sale a provocat un val de reacții și mesaje de condoleanțe din partea foștilor colegi, apropiaților și comunității locale.

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