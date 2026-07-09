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Sport· 1 min citire
Încep sferturile de finală ale Cupei Mondiale
Cupa Mondială de fotbal
Cupa Mondială de fotbal a ajuns în faza sferturilor de finală, iar opt echipe continuă lupta pentru trofeu.
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