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Doliu în fotbalul francez. Căpitanul echipei secunde de la Nîmes a murit la doar 19 ani

Doliu

Doliu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 iul. 2026, 20:17

Fotbalul francez este în doliu după moartea lui Teva Rodriguez, căpitanul echipei secunde a clubului Nîmes Olympique. Tânărul portar, în vârstă de 19 ani, a decedat în urma unui grav accident rutier.

Doliu în fotbal

Lumea fotbalului francez este zguduită de o nouă tragedie. Clubul Nîmes Olympique a anunțat decesul lui Teva Rodriguez, căpitanul echipei secunde, care și-a pierdut viața la doar 19 ani în urma unui grav accident rutier. Tânărul portar a murit din cauza rănilor suferite după impactul produs în weekend.

Potrivit informațiilor transmise de clubul francez, accidentul s-a produs duminică după-amiază, când autoturismul condus de Teva Rodriguez s-a ciocnit frontal cu o dubă care circula din sens opus.

Deși medicii au făcut eforturi pentru a-i salva viața, tânărul fotbalist a decedat marți, din cauza leziunilor extrem de grave suferite în urma impactului.

În același accident, alte două persoane au fost grav rănite.

Mesajul de adio al clubului Nîmes Olympique

Într-un comunicat oficial, conducerea clubului Nîmes Olympique și-a exprimat profunda durere după dispariția unuia dintre cei mai promițători jucători formați în propria academie.

Reprezentanții clubului au transmis condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și antrenorilor, subliniind că întreaga comunitate fotbalistică traversează un moment extrem de dificil.

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