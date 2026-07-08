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Sport· 1 min citire
Doliu în fotbalul francez. Căpitanul echipei secunde de la Nîmes a murit la doar 19 ani
Doliu
Fotbalul francez este în doliu după moartea lui Teva Rodriguez, căpitanul echipei secunde a clubului Nîmes Olympique. Tânărul portar, în vârstă de 19 ani, a decedat în urma unui grav accident rutier.
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