Doliu în fotbalul francez. Căpitanul echipei secunde de la Nîmes a murit la doar 19 ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 iul. 2026, 20:17

Fotbalul francez este în doliu după moartea lui Teva Rodriguez, căpitanul echipei secunde a clubului Nîmes Olympique. Tânărul portar, în vârstă de 19 ani, a decedat în urma unui grav accident rutier.

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