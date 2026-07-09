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Sport· 2 min citire

Doi jurnaliști s-au luat la bătaie în timpul conferinței de presă a Marocului. Replica acidă a antrenorului i-a potolit

Doi jurnaliști s-au luat la trântă în timpul conferinței de presă a Marocului

Doi jurnaliști s-au luat la trântă în timpul conferinței de presă a Marocului

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 11:29
Actualizat9 iul. 2026, 11:32

Un moment neobișnuit și, pe alocuri, amuzant a avut loc miercuri, pe stadionul din Foxborough, în timpul conferinței de presă a naționalei Marocului, după ce doi jurnaliști au intrat într-un conflict chiar în timp ce unul dintre fotbaliști răspundea la întrebări.

Incidentul s-a produs înaintea sfertului de finală al Cupei Mondiale dintre Franța și Maroc, la conferința susținută de selecționerul Mohamed Ouahbi și de atacantul Brahim Diaz.

Scandalul a izbucnit în timp ce Brahim Diaz vorbea

Jucătorul de la Real Madrid se afla în mijlocul unei intervenții atunci când în sala de presă s-a creat brusc agitație.

„Dar de ce mă lovești?”, a întrebat, indignat, unul dintre cei doi jurnaliști implicați în altercație.

La scurt timp, acesta și-a repetat acuzația.

„M-a lovit!”

În tot acest timp, Brahim Diaz a privit scena cu un amestec de nedumerire și amuzament, surprins de incidentul petrecut chiar în fața sa.

Șeful de presă a intervenit pentru a calma spiritele

Observând că situația risca să scape de sub control, responsabilul de comunicare al naționalei Marocului a încercat să îi liniștească pe cei doi.

„Vă rog, vă rog”, a spus acesta, încercând să restabilească ordinea în sală.

La rândul său, celălalt jurnalist și-a explicat reacția.

„Ai ridicat mâna de două ori în fața camerei!”

Momentul tensionat a durat doar câteva clipe și nu a degenerat într-un conflict mai amplu.

Replica selecționerului a stârnit zâmbete în sală

Cel care a dezamorsat definitiv situația a fost selecționerul Mohamed Ouahbi, care a ales să trateze incidentul cu umor.

„E ca la școală, vă despărțim noi (zâmbind)”.

După schimbul de replici și intervenția oficialilor marocani, conferința de presă a continuat fără alte incidente.

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