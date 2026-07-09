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Sport· 2 min citire
Doi jurnaliști s-au luat la bătaie în timpul conferinței de presă a Marocului. Replica acidă a antrenorului i-a potolit
Doi jurnaliști s-au luat la trântă în timpul conferinței de presă a Marocului
Publicat9 iul. 2026, 11:29
Actualizat9 iul. 2026, 11:32
Un moment neobișnuit și, pe alocuri, amuzant a avut loc miercuri, pe stadionul din Foxborough, în timpul conferinței de presă a naționalei Marocului, după ce doi jurnaliști au intrat într-un conflict chiar în timp ce unul dintre fotbaliști răspundea la întrebări.
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