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Lifestyle· 1 min citire
Doliu uriaș în lumea muzicii. Bonnie Tyler a murit, la vârsta de 75 de ani
Bonnie Tyler (Profimedia)
Publicat9 iul. 2026, 12:20
Actualizat9 iul. 2026, 12:29
Doliu uriaș în lumea muzicii, după anunțul morții lui Bonnie Tyler, la vârsta de 75 de ani. În primăvară, renumita cântăreață a suferit o serie de complicații după o operație de urgență în Portugalia.
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