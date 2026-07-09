Cea mai parfumată băutură a verii. Mai specială decât limonada și socata, cucerește prin aroma sa inconfundabilă

În fiecare vară, limonada și socata se numără printre băuturile preferate ale românilor. Există însă o altă rețetă tradițională care, deși mai puțin preparată în prezent, continuă să îi cucerească pe cei care îi descoperă aroma.
Este vorba despre trandafirată, băutura răcoritoare obținută din petale de trandafiri de dulceață, al cărei parfum amintește multora de verile petrecute la bunici și de rețetele pregătite odinioară în gospodăriile de la țară.
Pe lângă gustul său deosebit, trandafirata are și avantajul că poate fi preparată cu ingrediente simple și fără tehnici complicate.
Trandafirata se pregătește în doar câteva minute
Deși are nevoie de câteva zile pentru a se macera și a-și dezvolta aroma specifică, prepararea propriu-zisă a băuturii durează foarte puțin.
Pentru rețeta tradițională sunt necesare:
Trandafirata este apreciată pentru gustul său intens și pentru parfumul inconfundabil al petalelor de trandafir. În plus, cei care își doresc o variantă diferită o pot transforma cu ușurință într-o băutură pentru petreceri, adăugând gin după propriul gust.
Primul pas care face diferența
Prepararea începe prin desprinderea petalelor de trandafir și spălarea atentă a acestora. După ce sunt bine curățate, petalele trebuie lăsate la scurs.
Între timp, într-un borcan încăpător se adaugă sucul de lămâie și zahărul. Amestecul trebuie omogenizat foarte bine pentru ca zahărul să se dizolve complet.
Abia după aceea se adaugă petalele de trandafir, apa și feliile de lămâie. Ingredientele se amestecă din nou, iar băutura începe să capete treptat aroma care a făcut-o atât de iubită.
Secretul unei trandafirate reușite
Unul dintre cele mai importante detalii ale rețetei ține de locul în care este păstrat borcanul.
După preparare, acesta trebuie așezat într-un loc călduros și însorit, cum ar fi pervazul unei ferestre.
În perioada de macerare, lichidul are nevoie de aer, motiv pentru care borcanul nu trebuie închis ermetic. În schimb, acesta poate fi acoperit cu o farfurie.
Există și o altă regulă care nu trebuie ignorată. O dată pe zi, trandafirata trebuie amestecată cu ajutorul unei linguri cu coadă lungă.
După doar două zile, băutura este gata
După aproximativ două zile de macerare, trandafirata poate fi consumată.
Unii preferă să o servească simplă, rece, pentru a se bucura din plin de parfumul petalelor de trandafir și de gustul ușor dulce-acrișor. Alții aleg să adauge gheață și puțin gin, transformând băutura într-un cocktail aromat, potrivit pentru serile petrecute în familie sau alături de prieteni.
Prin aroma sa delicată și parfumul care amintește de verile de altădată, trandafirata rămâne una dintre cele mai speciale băuturi răcoritoare tradiționale, chiar dacă astăzi puțini mai cunosc rețeta după care era pregătită în multe case din România.