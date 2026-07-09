Cea mai parfumată băutură a verii. Mai specială decât limonada și socata, cucerește prin aroma sa inconfundabilă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 15:01

În fiecare vară, limonada și socata se numără printre băuturile preferate ale românilor. Există însă o altă rețetă tradițională care, deși mai puțin preparată în prezent, continuă să îi cucerească pe cei care îi descoperă aroma.

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