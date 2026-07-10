Sărbătoarea zilei 10 iulie: Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei, pomeniți de creștinătate

Scris de Adina Saleh Publicat: 10 iul. 2026, 07:11

Biserica Ortodoxă îi pomenește în fiecare an, la 10 iulie, pe Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei, care și-au dat viața pentru credința în Hristos în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor.

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