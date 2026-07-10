Sărbătoarea zilei 10 iulie: Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei, pomeniți de creștinătate

Biserica Ortodoxă îi pomenește în fiecare an, la 10 iulie, pe Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei, care și-au dat viața pentru credința în Hristos în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor.
Ortodoxe: Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei
Greco-catolice: Sfinții Mucenici uciși la Nicopole, Armenia
Romano-catolice: Sfânta Victoria, martiră
În perioada domniei împăratului roman Liciniu (308–321), prigoana împotriva creștinilor s-a intensificat în partea răsăriteană a Imperiului Roman. Autoritățile nu doar că îi obligau pe credincioși să renunțe la credința lor, ci le confiscau și averile, folosite ulterior pentru construirea templelor păgâne, a băilor publice și pentru refacerea cetăților.
În acest context, un grup de peste 40 de creștini din cetatea Nicopole, aflată în Armenia, s-a prezentat de bunăvoie înaintea autorităților pentru a mărturisi deschis credința în Hristos. Refuzând să aducă jertfe zeilor păgâni, ei au fost supuși unor chinuri cumplite, pe care le-au îndurat cu tărie, fără să renunțe la credința lor.
Potrivit tradiției consemnate în „Viețile Sfinților”, în timpul detenției, doi dintre soldații care îi păzeau au fost martorii unor minuni. Ei au auzit glasuri îngerești și au văzut o lumină puternică strălucind în temniță. Impresionați de cele văzute, cei doi au mărturisit că Hristos este adevăratul Dumnezeu și au cerut să împărtășească aceeași soartă cu mucenicii.
Judecătorul a condamnat la moarte toți cei 45 de mărturisitori ai credinței. Sentința prevedea ca mai întâi să le fie tăiate mâinile și picioarele cu securea, apoi trupurile să fie arse pe rug, iar osemintele rămase să fie aruncate într-un râu.
Pedeapsa a fost dusă la îndeplinire fără întârziere. După mutilare, mucenicii au fost aruncați într-un foc puternic, unii fiind încă în viață, iar alții trecând la Domnul în urma chinurilor îndurate.
După încetarea persecuțiilor împotriva creștinilor, credincioșii au recuperat cu grijă osemintele sfinților și au ridicat o biserică în cinstea lor, păstrând vie memoria jertfei lor.
Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei au pătimit la 10 iulie, în cetatea Nicopole din Armenia, în vremea guvernatorului Lisie și a împăratului Liciniu. Prin curajul și statornicia lor în credință, ei au rămas un exemplu de mărturisire creștină și de devotament față de Hristos.