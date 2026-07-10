Horoscop de weekend 11-12 iulie. Zodiile care își pun viața în ordine și lasă în urmă tensiunile

Publicat 10 iul. 2026, 08:44 Sursă eva.ro

Weekendul aduce un ritm mai domol și o atmosferă care îi îndeamnă pe mulți să lase deoparte agitația ultimelor zile. Pentru unele zodii, odihna și timpul petrecut în liniște devin prioritare, în timp ce altele simt nevoia să fie aproape de familie, prieteni sau persoana iubită.

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