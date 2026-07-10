Motivul pentru care nu ar trebui să ții aerul condiționat pornit în timpul furtunii.Greșeala pe care foarte mulți oameni o fac

Furtunile de vară pot apărea din senin și pot provoca pagube importante, nu doar în cazul locuințelor, ci și al aparatelor electrice. Printre cele mai expuse dispozitive se numără și aparatele de aer condiționat, pe care mulți oameni le lasă în funcțiune fără să știe ce riscuri implică vremea severă. Specialiștii explică în ce situații este recomandat ca acestea să fie oprite și ce măsuri pot fi luate pentru a le proteja în timpul unei furtuni.
Fulgerele și supratensiunile reprezintă principalul pericol pentru aparat
Deși mulți asociază riscurile cu ploaia, problema reală apare în momentul în care furtuna este însoțită de fulgere și tunete. Nu este necesar ca un trăsnet să lovească direct locuința sau aparatul de aer condiționat pentru ca acesta să fie afectat. Este suficient ca descărcarea electrică să lovească rețeaua de alimentare sau solul din apropiere pentru ca în instalația electrică să apară supratensiuni care se propagă către electrocasnice.
Aceste impulsuri electrice durează foarte puțin, însă pot fi suficient de puternice pentru a deteriora componentele electronice sensibile ale sistemului de climatizare. Din acest motiv, este recomandat ca aparatul să fie oprit înainte ca furtuna să ajungă în zona în care se află locuința. Dacă acest lucru poate fi făcut în condiții de siguranță, este indicată și întreruperea alimentării din tabloul electric, pentru a împiedica eventualele supratensiuni să ajungă la instalație.
După fiecare sezon cu furtuni puternice sunt raportate către tehnicienii HVAC numeroase situații în care aparatele nu au fost lovite direct de fulger, dar au încetat să funcționeze normal. Unele nu mai pornesc, altele afișează coduri de eroare sau nu mai răcesc corespunzător, iar în multe cazuri cauza este reprezentată de fluctuațiile de tensiune produse în timpul furtunii.
Componentele cele mai sensibile pot necesita reparații costisitoare
Printre piesele cele mai vulnerabile se află placa electronică de comandă, considerată elementul care coordonează funcționarea întregului sistem. Aceasta este alcătuită din circuite sensibile la variațiile de tensiune, iar deteriorarea lor poate face ca aparatul să nu mai pornească, să funcționeze necorespunzător sau să afișeze diferite erori. În multe situații, înlocuirea plăcii electronice presupune costuri importante.
La fel de expus este și compresorul, componenta responsabilă de circulația agentului frigorific și de procesul de răcire. Fiind una dintre cele mai scumpe piese ale unui aparat de aer condiționat, deteriorarea sa poate genera cheltuieli apropiate de costul unei unități exterioare noi. În plus, întreruperile repetate ale alimentării cu energie electrică și revenirea rapidă a curentului în timpul furtunilor pot solicita excesiv această componentă și îi pot reduce durata de utilizare.
Chiar dacă aparatul pare să funcționeze normal imediat după furtună, astfel de solicitări repetate pot produce uzură în timp și pot favoriza apariția unor defecțiuni ulterioare.
Vântul puternic poate provoca alte probleme decât ploaia
Unitatea exterioară este construită pentru a funcționa în exterior și este protejată împotriva precipitațiilor normale, astfel că simpla ploaie nu reprezintă, în mod obișnuit, un pericol. Riscurile apar atunci când furtuna este însoțită de fenomene meteo severe, precum rafale puternice de vânt, grindină sau inundații locale.
Vântul poate transporta crengi, frunze, pietriș, bucăți de țiglă sau alte obiecte care pot lovi unitatea exterioară. Dacă ventilatorul funcționează în acel moment, există un risc mai mare ca aceste obiecte să pătrundă în interior și să afecteze componentele mecanice. Totodată, acumulările de apă, noroi sau resturi vegetale pot împiedica circulația aerului prin schimbătorul de căldură și pot reduce eficiența aparatului.
Chiar dacă unele deteriorări nu sunt vizibile imediat, ele pot influența performanța sistemului și pot necesita ulterior intervenția unui service autorizat.
Ce este recomandat după ce furtuna s-a încheiat
Dacă aparatul a fost oprit înainte de furtună, este recomandat să nu fie repornit imediat ce ploaia s-a oprit. Primul pas este verificarea faptului că vremea s-a stabilizat și că nu mai există riscul unor noi descărcări electrice în apropiere.
Înainte de repornire este indicată și o inspecție vizuală a unității exterioare. Este bine să fie îndepărtate frunzele, crengile sau alte obiecte aduse de vânt și să fie observate eventualele lovituri, deformări ale carcasei, aripioare îndoite ori cabluri desprinse. Dacă aparatul a fost parțial inundat sau există apă acumulată în jurul unității, acesta nu ar trebui pornit înainte de a fi verificat de un specialist.
În situația în care alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în timpul furtunii, se recomandă așteptarea câtorva minute după revenirea curentului, pentru ca tensiunea din rețea să se stabilizeze. Dacă aparatul a rămas pornit în timpul fenomenelor meteo și ulterior nu mai răcește, pornește greu, se oprește singur, produce zgomote neobișnuite sau afișează coduri de eroare, nu este indicată încercarea repetată de repornire. În astfel de cazuri, cea mai sigură soluție este oprirea aparatului și solicitarea intervenției unui service autorizat.
Pentru locuințele aflate în zone în care furtunile sunt frecvente, este recomandată și montarea unor dispozitive de protecție la supratensiune pentru instalația electrică și pentru sistemul de climatizare. Aceste echipamente nu pot proteja aparatul în cazul unui impact direct de trăsnet, însă pot reduce considerabil riscul producerii unor defecțiuni cauzate de supratensiunile apărute în rețeaua electrică în timpul furtunilor, potrivit sursei.