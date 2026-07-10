Motivul pentru care nu ar trebui să ții aerul condiționat pornit în timpul furtunii.Greșeala pe care foarte mulți oameni o fac

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 21:29

Furtunile de vară pot apărea din senin și pot provoca pagube importante, nu doar în cazul locuințelor, ci și al aparatelor electrice. Printre cele mai expuse dispozitive se numără și aparatele de aer condiționat, pe care mulți oameni le lasă în funcțiune fără să știe ce riscuri implică vremea severă. Specialiștii explică în ce situații este recomandat ca acestea să fie oprite și ce măsuri pot fi luate pentru a le proteja în timpul unei furtuni.

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