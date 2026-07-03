Horoscop săptămânal 6-12 iulie 2026: Luna în Berbec ne îndeamnă să ne asumăm controlul destinului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 23:30

Horoscoapele săptămânale pentru perioada 6-12 iulie 2026 anunță o săptămână în care fiecare zodie este chemată să își preia controlul asupra propriului destin. Energia puternică a Lunii în Berbec, semn guvernat de Marte, domină începutul săptămânii și ne îndeamnă să privim dincolo de limitele impuse până acum.

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