Horoscop săptămânal 6-12 iulie 2026: Luna în Berbec ne îndeamnă să ne asumăm controlul destinului

Horoscoapele săptămânale pentru perioada 6-12 iulie 2026 anunță o săptămână în care fiecare zodie este chemată să își preia controlul asupra propriului destin. Energia puternică a Lunii în Berbec, semn guvernat de Marte, domină începutul săptămânii și ne îndeamnă să privim dincolo de limitele impuse până acum.
Cum arată astrele săptămâna aceasta
Luna în Berbec ne face mai motivați să ne urmăm drumul și mai optimiști, în timp ce Jupiter în Leu alimentează dorința de a cuceri succesul și ne inspiră să trecem la acțiune.
Pe 8 iulie, Luna trece în Taur și ne arată cum să fim mai vulnerabili și mai cu picioarele pe pământ în dragoste. Energia se calmează odată ce Venus intră în Fecioară a doua zi. De pe 10 iulie, Luna în Gemeni aduce comunicare mai vie și mai entuziastă, pe fondul lui Mercur retrograd.
Berbec
Proiectele par mai ușor de realizat, odată ce Luna în semnul tău inițiază un nou ciclu. La mijlocul săptămânii, Luna în Taur îți oferă metode noi de a-ți îmbunătăți rutinele, dar și un semnal să-ți reîncarci bateriile. Spre weekend, Luna în Gemeni și timpul petrecut cu familia scot la iveală povești din trecut, pe fondul lui Mercur retrograd. Este momentul să-ți reconstruiești armura și să-ți recâștigi controlul.
Taur
Săptămână relaxantă: Luna din Berbec de luni te ajută să planifici viitorul, iar Venus în Fecioară formează un aspect pozitiv cu semnul tău. La mijlocul săptămânii, Luna în semnul tău te invită să te răsfeți. Spre final, Luna în Gemeni te ajută să-ți verifici finanțele - important cu Mercur retrograd activ. Stabilește-ți un buget și evită cheltuielile impulsive.
Gemeni
Săptămâna aduce relații sociale noi, căci Luna în Berbec te încurajează să cunoști oameni noi. La mijlocul săptămânii, Luna în Taur te orientează spre cariera ta. În weekend, Luna în semnul tău e ideală pentru a-ți dezvolta ideile sau a reconecta cu persoane din trecut - dar ai grijă la cuvinte, cu Marte în semnul tău.
Rac
La început de săptămână, Luna în Berbec te aduce în centrul atenției la muncă sau școală, cu sprijin din partea mentorilor. La mijlocul săptămânii, Luna în Taur te îndeamnă spre lucrul în echipă - abilitățile tale de lider sunt căutate. În weekend, cu Luna în Gemeni, odihna e importantă, iar meditația te ajută să-ți recapeți claritatea.
Leu
Luna în Berbec, în aspect cu Jupiter din semnul tău, te face să crezi în propriul potențial. Simți nevoia să închei un capitol dintr-o poveste de dragoste. La mijlocul săptămânii, obiectivele profesionale devin prioritare, cu schimbări posibile din cauza lui Mercur retrograd. În weekend, Luna în Gemeni te ajută să te lansezi cu ușurință în lucruri noi.
Fecioară
Luna în Berbec te ajută să-ți stabilești priorități în carieră și să renunți la autocritică. La mijlocul săptămânii, Luna în Taur poate declanșa o conexiune nouă, iar Jupiter în Leu favorizează aprofundarea unui subiect. În weekend, Luna în Gemeni cere echilibru între viața personală și cea profesională.
Balanță
Influența lui Saturn prin Luna în Berbec te învață să fii mai independent. La mijlocul săptămânii, Luna în Taur te face mai dispus să lucrezi pe cont propriu. Revizuiri sunt posibile pe durata lui Mercur retrograd și a Lunii în Gemeni din weekend, dar Saturn te pregătește bine.
Scorpion
Programul îți pune provocări, mai ales cu surprizele Lunii în Berbec și conjuncția Marte-Uranus. La mijlocul săptămânii, Luna în Taur te invită să te bucuri de ce te face fericit. Spre weekend, Luna în Gemeni favorizează vindecarea interioară și închiderea unor capitole din trecut.
Săgetător
Luna în Berbec de luni îți reamintește cine ești cu adevărat, iar Jupiter în Leu te ajută să-ți descoperi forța interioară. La mijlocul săptămânii, Luna în Taur te face să te prioritizezi. Spre final, Luna în Gemeni aduce schimbări în relații, care te ajută să fii mai prezent pentru cei dragi.
Capricorn
Lunația din Berbec te face mai conștient de emoțiile tale la începutul săptămânii. La mijlocul săptămânii, Luna în Taur te încurajează să pui accent pe stabilitate și confort. Spre weekend, Luna în Gemeni aduce energie pentru proiecte de renovare sau organizare a spațiului personal.
Vărsător
Lunația din Berbec îți stârnește idei noi luni și te încurajează să reiei legătura cu persoane din trecut, pe fondul lui Mercur retrograd. La mijlocul săptămânii, Luna în Taur confirmă că munca depusă recent va fi apreciată. Vineri, odată cu Luna în Gemeni, o veche poveste de dragoste îți poate readuce amintiri, iar cei singuri au șanse mari să cunoască persoane interesante.
Pești
Luna în Berbec scoate la iveală adevăruri importante la începutul săptămânii, iar prezența lui Saturn te face mai rezervat. La mijlocul săptămânii, Luna în Taur și cercul tău de sprijin te inspiră să-ți urmezi visurile. Spre final de săptămână, Luna în Gemeni, alături de energia lui Marte și Uranus, deschide un capitol nou legat de casă - pregătește-te pentru timp petrecut cu familia și eventuale proiecte de renovare.