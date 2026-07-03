Horoscop de weekend, 4-5 iulie: relaxare, surprize și noi începuturi pentru toate zodiile

Publicat 3 iul. 2026, 15:45 Actualizat 3 iul. 2026, 15:47

Weekendul vine cu o energie mai liniștită, dar plină de oportunități. Astrele îi încurajează pe nativi să lase deoparte grijile din timpul săptămânii și să acorde mai multă atenție relațiilor, odihnei și activităților care le aduc bucurie. Fie că alegi o escapadă, o întâlnire cu prietenii sau câteva momente de liniște, descoperă ce ți-au pregătit astrele pentru acest sfârșit de săptămână.

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