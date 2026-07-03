Pisicile nu reduc stresul, ba chiar îl pot amplifica. Studiu surprinzător

Publicat 3 iul. 2026, 23:10 Actualizat 3 iul. 2026, 23:11

Mângâierea pisicii nu este cea mai bună idee atunci când ai moralul la pământ, potrivit unui studiu. Animalele noastre de companie ne sunt alături în cele mai bune și cele mai grele momente ale vieții. Dacă prezența lor aduce, de obicei, o plăcere imediată stăpânilor, un experiment arată că ele nu sunt, de fapt, cei mai buni aliați ai noștri împotriva stresului — în special pisicile.

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