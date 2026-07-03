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Lumea Animalelor· 1 min citire

Pisicile nu reduc stresul, ba chiar îl pot amplifica. Studiu surprinzător

Pisică și o femeie (Profimedia)

Pisică și o femeie (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 23:10
Actualizat3 iul. 2026, 23:11

Mângâierea pisicii nu este cea mai bună idee atunci când ai moralul la pământ, potrivit unui studiu. Animalele noastre de companie ne sunt alături în cele mai bune și cele mai grele momente ale vieții. Dacă prezența lor aduce, de obicei, o plăcere imediată stăpânilor, un experiment arată că ele nu sunt, de fapt, cei mai buni aliați ai noștri împotriva stresului — în special pisicile.

Studiu realizat în Olanda și publicat în Frontiers in Psychology arată că interacțiunea cu animalele de companie îmbunătățește doar temporar starea de spirit. Cercetarea a monitorizat în timp real 111 voluntari care trăiesc cu câini sau pisici.

Toți au fost urmăriți timp de cinci zile printr-o aplicație care le trimitea notificări de câteva ori pe zi, cerându-le să raporteze dacă interacționează cu animalul, nivelul de stres și starea de spirit.

Rezultatele au arătat că atât câinii, cât și pisicile oferă un mic boost emoțional pe termen scurt, dar nu reușesc să reducă stresul acumulat în timpul zilei.

Mai mult, cercetătorii au observat că pisicile pot amplifica reacțiile emoționale la stres, spre deosebire de câini, care nu influențează semnificativ această componentă. Fenomenul ar putea fi legat de natura felinelor, mai solitare și mai teritoriale.

Autorii studiului au precizat însă că rezultatele nu sunt definitive, însă concluziile oferă o perspectivă nouă asupra modului în care animalele ne influențează starea psihică.

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