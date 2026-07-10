Rutina de 10 minute care te ajută să dormi mai bine în timpul verii. Trucul simplu recomandat pentru diminețile caniculare

Canicula nu afectează doar confortul de peste zi, ci și calitatea somnului. Temperaturile ridicate din dormitor pot îngreuna adormirea și pot provoca treziri repetate pe parcursul nopții. Specialiștii și experții în organizarea locuinței recomandă însă o rutină simplă, care durează doar zece minute și poate face diferența în nopțile toride de vară.
De ce este mai greu să adormim în timpul verii
Pe măsură ce temperaturile cresc, organismul întâmpină dificultăți în procesul natural de răcire, esențial pentru instalarea somnului. Atunci când dormitorul și lenjeria de pat păstrează căldura acumulată peste noapte, odihna poate deveni mult mai dificilă.
Lipsa unui somn de calitate poate influența concentrarea, starea de spirit și nivelul de energie, iar pe termen lung poate avea efecte negative asupra sănătății.
Spre deosebire de majoritatea recomandărilor pentru un somn odihnitor, care sunt aplicate seara, acest obicei trebuie pus în practică dimineața.
Imediat după trezire este indicat să lași patul desfăcut și să deschizi larg fereastra dormitorului timp de aproximativ zece minute.
Aerul mai răcoros din primele ore ale zilei ajută salteaua, pernele și așternuturile să elimine căldura și umezeala acumulate peste noapte.
În acest interval poți merge la baie, să faci duș sau să îți începi rutina de dimineață, iar abia apoi să revii pentru a aranja patul.
Lavanda poate crea un ambient mai relaxant
După aerisirea dormitorului, poți adăuga câteva picături de ulei esențial de lavandă pe cearșaful de jos sau pe perne.
Pe lângă parfumul plăcut, aroma de lavandă este asociată de multe persoane cu o stare de relaxare, contribuind la crearea unei atmosfere liniștitoare în dormitor.
Jurnalista Vita Molyneux, citată de presa britanică, spune că acest obicei face ca întreaga încăpere să păstreze un miros proaspăt și plăcut până la finalul zilei.
Cu cât te trezești mai devreme, cu atât rezultatele pot fi mai bune
Eficiența acestei rutine depinde și de momentul în care este aplicată. În primele ore ale dimineții, temperaturile sunt considerabil mai scăzute decât după răsăritul complet al soarelui, astfel încât aerisirea dormitorului este mai eficientă.
Prin eliminarea căldurii și împrospătarea lenjeriei înainte ca temperaturile să crească din nou, camera va rămâne mai răcoroasă pentru o perioadă mai lungă.
Un obicei simplu, cu beneficii pentru nopțile caniculare
Deși nu poate înlocui utilizarea unui ventilator sau a unui aparat de aer condiționat în zilele extrem de călduroase, această rutină de numai zece minute poate contribui la crearea unui mediu mai confortabil pentru odihnă.
Aerisirea zilnică a dormitorului, răcorirea așternuturilor și folosirea discretă a unui ulei esențial reprezintă câteva gesturi simple care pot transforma serile toride de vară în nopți mai liniștite și mai odihnitoare.