Rutina de 10 minute care te ajută să dormi mai bine în timpul verii. Trucul simplu recomandat pentru diminețile caniculare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 iul. 2026, 20:55

Canicula nu afectează doar confortul de peste zi, ci și calitatea somnului. Temperaturile ridicate din dormitor pot îngreuna adormirea și pot provoca treziri repetate pe parcursul nopții. Specialiștii și experții în organizarea locuinței recomandă însă o rutină simplă, care durează doar zece minute și poate face diferența în nopțile toride de vară.

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