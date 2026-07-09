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Mai puțin somn, mai multe kilograme? Ce arată un nou studiu
Somn vs greutate/ Colaj Profimedia
Reducerea somnului cu doar o oră și jumătate pe noapte, timp de șase săptămâni, poate duce la creștere în greutate și la un stil de viață mai sedentar, conform rezultatelor unui studiu publicat în Annals of Internal Medicine, citat de Scientific American.
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