Nu mai arunca coaja de pepene roșu! 8 moduri surprinzătoare în care o poți folosi în bucătărie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 13:23

După ce savurează miezul dulce, cei mai mulți oameni aruncă direct coaja de pepene roșu. Puțini știu însă că partea albă poate fi folosită într-o mulțime de rețete și chiar în compost, reducând astfel risipa alimentară.

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