Nu mai arunca coaja de pepene roșu! 8 moduri surprinzătoare în care o poți folosi în bucătărie

După ce savurează miezul dulce, cei mai mulți oameni aruncă direct coaja de pepene roșu. Puțini știu însă că partea albă poate fi folosită într-o mulțime de rețete și chiar în compost, reducând astfel risipa alimentară.
Coaja de pepene roșu nu este doar un deșeu. Partea albă, aflată între miez și coaja verde, este comestibilă și poate fi transformată în murături, dulceață, smoothie-uri, salate sau chiar garnituri delicioase.
Coajă de pepene roșu murată
Una dintre cele mai cunoscute metode de folosire este murarea cojii de pepene roșu. Se folosește partea albă, curățată de stratul verde exterior. Aceasta se taie cuburi sau fâșii și se pune la murat în saramură sau într-un amestec cu oțet, apă, sare, zahăr și condimente.
Poți adăuga boabe de muștar, piper, mărar, usturoi, foi de dafin sau ardei iute. Rezultatul este o murătură crocantă, ușor dulceagă și foarte bună lângă fripturi, cartofi, orez sau mâncăruri grele.
Dulceață din coajă de pepene roșu
Coaja de pepene roșu poate fi transformată și în dulceață. Se folosește partea albă, tăiată cubulețe, care se fierbe cu zahăr, lămâie și, opțional, vanilie.
Prin fierbere, bucățile devin ușor translucide și capătă o textură plăcută.
Este o rețetă veche, economică, potrivită dacă ai mult pepene și nu vrei să arunci coaja. Totuși, fiind o dulceață, trebuie consumată cu moderație, pentru că are mult zahăr.
Smoothie cu coajă de pepene
Partea albă a cojii poate fi adăugată în smoothie-uri, mai ales dacă ai un blender puternic. Combin-o cu miez de pepene roșu, lămâie, mentă, castravete sau puțin ghimbir.
Gustul cojii este discret, iar textura poate da consistență băuturii. Este o metodă bună de a reduce risipa alimentară și de a obține o băutură foarte răcoritoare vara.
Salată cu coajă de pepene roșu
Coaja de pepene poate fi folosită crudă în salate, dacă este bine curățată. Taie partea albă în fâșii subțiri sau cubulețe și combin-o cu castravete, morcov, mentă, pătrunjel, zeamă de lămâie, ulei de măsline, sare și piper.
Poți face și o salată asiatică simplă, cu coajă de pepene, sos de soia, oțet de orez, susan și puțin ardei iute.
Textura crocantă se potrivește foarte bine în salatele proaspete.
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